الذهب في مصر يبدأ رحلة الصعود بدعم من ارتفاع الدولار| تفاصيل

سجل سعر الذهب في مصر ارتفاع خلال تداولات اليوم بدعم من ارتفاع مستويات الذهب العالمي بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر الذهب خاصة في ظل تراجع مؤقت في عمليات تصدير الذهب المحلي.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3285 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3295 جنيها للجرام، وذلك بعد أن انخفض السعر بمقدار 5 جنيهات خلال تداولات الأمس ليغلق عند المستوى 3270 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3275 جنيه للجرام.

وقال التحليل الفني لجولد بيليون ، إن التأثير الرئيسي على ارتفاع سعر الذهب المحلي اليوم جاء من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي وتخطيها المستوى 2400 دولار للأونصة، وهو ما دعم ارتفاع السعر المحلي اليوم الذي يرتبط في حركته مؤخراً بحركة السعر العالمي.

وشهد الطلب المحلي على الذهب تعافيا خلال الفترة الأخيرة وذلك مع عودة سعر الذهب إلى الارتفاع بدعم من السعر العالمي، الأمر الذي دفع بعض التجار إلى وقف عمليات التصدير مؤقتا لنشهد ارتفاع في سعر الذهب المحلي وحدوث اختلاف في التسعير مع السعر العالمي.



من جهة أخرى طالبت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بمزيد من التقدم في ملفات الإصلاح الاقتصادي، وتوقعت رئيسة البعثة إتمام المراجعة الرابعة في الفترة من منتصف سبتمبر وحتى نهاية العام والتي تتيح صرف 1.3 مليار دولار من إجمالي قيمة البرنامج المقدم لمصر.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



ارتفعت أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي ليسجل اعلى مستوى منذ أسبوع، وذلك في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، من جهة أخرى تنتظر الأسواق صدور اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، وسط اهتمام الأسواق لمعرفة مسار أسعار الفائدة.



شهد سعر الذهب المحلي ارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء وذلك بدعم ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله أعلى مستوى في أسبوع، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية اليوم.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي لتخترق المستوى 2400 دولار للأونصة لتسجل اعلى مستوى عند 2425 دولار حيث اخترق السعر خط الاتجاه الهابط إلى جانب الاغلاق فوق المتوسط المتحرك 50 لمدى زمني 4 ساعات.

يستهدف الذهب حالياً منطقة المستوى 2440 – 2450 دولار للأونصة ومن بعده القمة السعرية التاريخية عند 2483 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:



عاد سعر الذهب المحلي عيار 21 للارتفاع من جديد ليبتعد عن منطقة التذبذب التي انحصرت التداولات عندها خلال الفترة الماضية، والآن يقترب الذهب من المستوى 3300 جنيه للجرام، وسيتوقف قدرة السعر على اختراق هذا المستوى على مدى الارتفاع الذهب قد يشهد سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم.