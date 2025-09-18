قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
بصور من المستشفى ... معلومات صادمة عن مرض بيلا حديد
موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم والثقافة والصحة.."الوزراء" يسلط الضوء على جهود الدولة في بناء الإنسان

مركز المعلومات
مركز المعلومات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في بناء الانسان المصري من خلال ثلاثة محاور أساسية  تشمل "التعليم، والثقافة، والصحة".

وكشفت فيديوهات مركز معلومات مجلس الوزراء ان الدولة المصرية وضعت بناء الإنسان في صدارة أولوياتها ساعية لتطويره في ثلاثة محاور أساسية: التعليم لصناعة العقول، والثقافة لترسيخ الهوية، والصحة لحماية الجسد والنفس.

وأوضحت الفيديوهات أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتعزيز الهوية الثقافية للشخصية المصرية، حيث أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "المليون كتاب" في يناير 2025 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل استراتيجية بناء الإنسان فضلًا عن تعزيز مشاركتها في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في سبتمبر 2024فقد نظمت 1655 نشاطًا ثقافيًّا وفنيًّا باستفادة +177 ألف مواطن مع إطلاق برنامج "مصر جميلة" المقدم مجانًا لرعاية الموهوبين في يونيو 2025.

وفي وسط وجنوب الصعيد، تم تنفيذ 331 فعالية ثقافية لتعزيز الهوية الثقافية المصرية للمواطن وقد تجلت الهوية المصرية في الدراما بصورة ملحوظة منذ سنوات من خلال تجسيدها للواقع والبيئة المحيطة بها بأعمال فنية منها مسلسل "أرابيسك" و"ليالي الحلمية" و"الشهد والدموع".

كما سلّطت الفيديوهات الضوء على الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة للنهوض بالقطاع الصحي، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" (أكتوبر 2018)، التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها مبادرة غير مسبوقة، نظرًا لحجم تغطيتها وسرعة تنفيذها.


والتي انبثقت منها عدة مبادرات نوعية، منها:المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين التي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية للأم والجنين طوال فترة الحمل، والتي فحصت 3 ملايين و251 ألف سيدة حتى يونيو 2025،والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس C الالتهاب الكبدي الوبائي،التي نجحت في فحص +64 مليون مواطن مجانًا، وعلاج +4.1 ملايين شخص بمعدل شفاء بلغ 99% بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج.

كما أوضحت الفيديوهات أن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، لم تقتصر على النطاق المحلي فقط بل أمتدت بخدماتها لتشمل العديد من الدول الافريقية والاسيوية مما يعكس دور  الدولة المصرية تجاه المجتمع الدولي.

وأشارت فيديوهات مركز معلومات الوزراء ان اهتمام الدولة بصحة المصريين لم تقتصر على الصحة الجسدية فقط بل شملت أيضًا الصحة النفسية، حيث أطلقت الدولة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في 2019،والذي استقبل على منصته الرقمية "اسأل مودة" 10860 استشارة في فبراير 2024،كما تم إنشاء 22 مركزًا صحيًّا لدعم الصحة النفسية من خلال المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة"، والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2024.

إلى ذلك، أكدت الفيديوهات أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في استراتيجية بناء الإنسان المصري، باعتباره وسيلة لترسيخ القيم وتعزيز الهوية وتنمية القدرات، حيث أطلقت الدولة عدة مبادرات من خلال وزاراتها المعنية في مجال الابتكار وريادة الأعمال  منها، مبادرة (مصر GATE "نبوغ") لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل ومبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق الطلاب ذوي الهمم بالجامعات المصرية ، وكذلك مبادرة "كن مستعدًا" إحدى الآليات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"
لإتاحة التدريب والتأهيل لمتطلبات سوق العمل وبتوجيهات رئاسية، تم إطلاق مبادرة “بداية جديدة لضمان جودة التعليم” لرفع مستوى الوعي وجودة التعليم لدى طلاب المدارس والجامعات وتحت شعار "أسرة مصرية بلا أمية"، كما نجحت القوافل التنموية الشاملة للجامعات في فتح فصول محو الأمية وتسليم الشهادات للمتحررين منها وبذلك، تواصل الدولة مسيرتها لبناء الإنسان المصري بتعليم يرتكز على القيم، ويستشرف المستقبل.


وبذلك، أكدت مقاطع الفيديو أن الدولة المصرية تواصل مسيرتها لبناء الإنسان المصري عبر تعليم يرتكز على القيم، وثقافة تعزز الهوية، وصحة تحمي الجسد والنفس، سعيًا لإعداد مواطن يدرك قيمته ويحافظ على هويته ويستشرف المستقبل بثقة.

مركز المعلومات الوزراء جهود الدولة التعليم الثقافة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

حادثة سير

نقابة النقل والمواصلات تعلن صرف 120 ألف جنيه لأسرة سائق بالشرقية

جانب من الاجتماع

عباس صابر يلتقي نقابيي الإسكندرية.. ويؤكد: عمال البترول في قلب الأولويات

منتدي رجال الاعمال المصري الاسباني

الوكيل:مجالات الاستثمار بين الجنوب والشمال تغطيها عدة مشروعات ممولة من الاتحاد الأوروبي

بالصور

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

فيديو

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد