التعليم والثقافة والصحة.."الوزراء" يسلط الضوء على جهود الدولة في بناء الإنسان

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع الفيديو عبر منصاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لتسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في بناء الانسان المصري من خلال ثلاثة محاور أساسية تشمل "التعليم، والثقافة، والصحة".

وكشفت فيديوهات مركز معلومات مجلس الوزراء ان الدولة المصرية وضعت بناء الإنسان في صدارة أولوياتها ساعية لتطويره في ثلاثة محاور أساسية: التعليم لصناعة العقول، والثقافة لترسيخ الهوية، والصحة لحماية الجسد والنفس.

وأوضحت الفيديوهات أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتعزيز الهوية الثقافية للشخصية المصرية، حيث أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "المليون كتاب" في يناير 2025 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل استراتيجية بناء الإنسان فضلًا عن تعزيز مشاركتها في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" في سبتمبر 2024فقد نظمت 1655 نشاطًا ثقافيًّا وفنيًّا باستفادة +177 ألف مواطن مع إطلاق برنامج "مصر جميلة" المقدم مجانًا لرعاية الموهوبين في يونيو 2025.

وفي وسط وجنوب الصعيد، تم تنفيذ 331 فعالية ثقافية لتعزيز الهوية الثقافية المصرية للمواطن وقد تجلت الهوية المصرية في الدراما بصورة ملحوظة منذ سنوات من خلال تجسيدها للواقع والبيئة المحيطة بها بأعمال فنية منها مسلسل "أرابيسك" و"ليالي الحلمية" و"الشهد والدموع".

كما سلّطت الفيديوهات الضوء على الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة للنهوض بالقطاع الصحي، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" (أكتوبر 2018)، التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها مبادرة غير مسبوقة، نظرًا لحجم تغطيتها وسرعة تنفيذها.



والتي انبثقت منها عدة مبادرات نوعية، منها:المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين التي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية للأم والجنين طوال فترة الحمل، والتي فحصت 3 ملايين و251 ألف سيدة حتى يونيو 2025،والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس C الالتهاب الكبدي الوبائي،التي نجحت في فحص +64 مليون مواطن مجانًا، وعلاج +4.1 ملايين شخص بمعدل شفاء بلغ 99% بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج.

كما أوضحت الفيديوهات أن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، لم تقتصر على النطاق المحلي فقط بل أمتدت بخدماتها لتشمل العديد من الدول الافريقية والاسيوية مما يعكس دور الدولة المصرية تجاه المجتمع الدولي.

وأشارت فيديوهات مركز معلومات الوزراء ان اهتمام الدولة بصحة المصريين لم تقتصر على الصحة الجسدية فقط بل شملت أيضًا الصحة النفسية، حيث أطلقت الدولة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في 2019،والذي استقبل على منصته الرقمية "اسأل مودة" 10860 استشارة في فبراير 2024،كما تم إنشاء 22 مركزًا صحيًّا لدعم الصحة النفسية من خلال المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة"، والتي تم إطلاقها في نوفمبر 2024.

إلى ذلك، أكدت الفيديوهات أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في استراتيجية بناء الإنسان المصري، باعتباره وسيلة لترسيخ القيم وتعزيز الهوية وتنمية القدرات، حيث أطلقت الدولة عدة مبادرات من خلال وزاراتها المعنية في مجال الابتكار وريادة الأعمال منها، مبادرة (مصر GATE "نبوغ") لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل ومبادرة "تمكين" للتوعية بحقوق الطلاب ذوي الهمم بالجامعات المصرية ، وكذلك مبادرة "كن مستعدًا" إحدى الآليات التنفيذية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

لإتاحة التدريب والتأهيل لمتطلبات سوق العمل وبتوجيهات رئاسية، تم إطلاق مبادرة “بداية جديدة لضمان جودة التعليم” لرفع مستوى الوعي وجودة التعليم لدى طلاب المدارس والجامعات وتحت شعار "أسرة مصرية بلا أمية"، كما نجحت القوافل التنموية الشاملة للجامعات في فتح فصول محو الأمية وتسليم الشهادات للمتحررين منها وبذلك، تواصل الدولة مسيرتها لبناء الإنسان المصري بتعليم يرتكز على القيم، ويستشرف المستقبل.



وبذلك، أكدت مقاطع الفيديو أن الدولة المصرية تواصل مسيرتها لبناء الإنسان المصري عبر تعليم يرتكز على القيم، وثقافة تعزز الهوية، وصحة تحمي الجسد والنفس، سعيًا لإعداد مواطن يدرك قيمته ويحافظ على هويته ويستشرف المستقبل بثقة.