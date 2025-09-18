حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو

رحب حسن الخطيب وزير الاستثمار بالحضور في منتدي رجال الاعمال المصري الأسباني، لافتا إلى ان انعقاد المنتدي يجسد توطيد العلاقات الثنائية مع أسبانيا مشيرا ان العلاقات تمتد جذورها عبر الاف السنين .

واضاف خلال كلمته في منتدي رجال الأعمال المصري الاسباني ان العلاقات بين البلدين تكتسب بعدا استراتيجيا اوسع لتعاون اللي كافة الاصعدة مشيرا الي ان الاقبال المتزايد من الشباب المصري للتعلم اللغة الاسبانية يعزز التعاون المشترك .

واشار الي ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 3.1 مليار دولار، لافتا إلى ان الاستثمار الاسباني في مصر وصل 900 مليون دولار مؤكدا ان هذا يعكس تكثيف الجهود بين البلدين لزيادة الاستثمارت والتبادل التجاري.

وقال وزير الاستثمار اننا نستهدف مضاعفة الاستثمارات الاسبانية في مصر خلال ٥ سنوات المقبلة كما اننا نستهدف زيادة التبادل التجاري.

واكد ان مصر شهدت خلال 10 سنوات طفرة تنموية في انشاء مدن وتطوير المطارات والطرق وتوسع في مشروعات الطاقة والكهرباء مما يجعلنا مركز اقليمي للاستثمار.