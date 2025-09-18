إسبانيا: مستعدون للتعاون مع مصر في تطوير الطائرات والرادارات الهوائية والقطع البحرية

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل، إنه من دواعي سروره الاجتماع في القاهرة ضمن فعاليات المنتدى المصري الإسباني لرجال الأعمال، مشيرًا إلى أن مصر وإسبانيا تربطهما علاقات تاريخية بحكم الإرث الحضاري والموقع الاستراتيجي لكلا البلدين.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني أن إسبانيا تقدر التحديات التي تواجهها مصر حاليًا، خاصة في ظل العنف الذي تشهده غزة، وانتهاك الحقوق الأساسية لسكانها، فضلًا عن التحديات الناتجة عن انخفاض دخل قناة السويس بسبب التغيرات على الساحة السياسية. وأكد أن بلاده تثمّن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في التعامل مع الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى سعي إسبانيا لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة، والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة، والصحة، وتحلية المياه، والنقل، كما أبدى استعداد إسبانيا لدعم مصر في تطوير الطائرات، والرادارات الهوائية، والقطع البحرية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وتابع أن إسبانيا تدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة المصرية حاليًا، وستقدم كافة سبل الدعم الممكنة لتعزيز الاقتصاد المصري.

وأكد أن بلاده تقدم كل الدعم لمصر، وأن هناك علاقات وثيقة ومهمة في مجالي الاستيراد والتصدير بين البلدين.

ولفت إلى أن الاتفاق بين الجانبين قائم على الثقة، والرغبة المشتركة في المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا يعود بالنفع على شعبي البلدين.