ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية تفعيل مبادرة"معا.. بالوعي نحميها" من أجل دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والاجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات ،موجهاً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

ومن جانبها أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية قيام وحدات "تكافؤ الفرص – السكان – حقوق الإنسان – حماية الطفل " ولجنة ذوى الهمم المتواجدة بالديوان العام بتنظيم ندوة بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى والمجلس القومى للمرأة " تحت عنوان "معاً.. بالوعي نحميها" أمس بمكتبة مصر العامة بالزقازيق وذلك لرفع الوعى وصياغة الرسائل التى تهدف إليها المبادرة للوقوف مع الدولة لضمان الإستقرار وتأمين حياة أفضل.

وفى بداية الندوة تحدثت هبة محمد حمد مدير الوحدة العامة لحماية الطفل ، عن دور وحدات حماية الطفل فى وقاية الأطفال وحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها مثل الإيذاءات (الجسدية – النفسية – الجنسية ) وتوعية الأسرة والأطفال بكيفية وقاية أنفسهم من الإعتداءات.

وعرضت الدكتورة رانيا ربيع رضوان مقرر لجنة ذوي الهمم بالديوان العام جهود لجنة ذوى الهمم لتعزيز الوعى المجتمعى بقضايا ذوى الهمم بالإضافة لشرح أنواع الإعاقات وأهمية الإكتشاف المبكر لها، وطرق التدخل فى حالة إكتشاف الإعاقة ،فضلاً عن ضرورة تقديم الدعم النفسى لأهالى الطفل المعاق.

بينما أوضحت ريهام أحمد رجب مدير وحدة السكان بالديوان العام جهود وحدة السكان فى دعم وتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية عبر تمكين الشباب والمرأة، ونشر الوعي المجتمعي، ورصد وتحليل البيانات السكانية، وتقديم توصيات لصانعي القرار ، وذلك بهدف تحسين الخصائص السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بحضور الأستاذ محمد فوزى مدير وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.

وأعرب محافظ الشرقية عن تقديره للتعاون المثمر بين الجهات المنظمة، مشيراً إلى أهمية المبادرة في تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الأمن القومي والموضوعات الإجتماعية، ومؤكداً على دعم القيادة السياسية، لكل ما يخدم استقرار الدولة ويعزز تماسك المجتمع.