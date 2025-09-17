بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية التابعه لإدارة بلبيس التعليمية والمُقامة على مساحة 1213م ومكونه من أربع طوابق وتضم 16 فصل مدرسي بتكلفة 22 مليون و 700 ألف جنيه ، والتي تأتي إستكمالاً لسلسة إفتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة ولتمثل صرحاً تعليمياً جديداً يُساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز بلبيس.

تفقد المحافظ حجرات الدراسة بفصول المرحلة الإبتدائية وقاعات رياض الاطفال مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

كما ثمن المحافظ مجهودات المجتمع المدني وإسهاماته بالتبرع بقطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية عليها لتعود بالنفع والفائدة علي ابناء المحافظة.

توجه محافظ الشرقية لعزبة سعيد التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس وذلك لإفتتاح مدرسة الحاج زغلول أبو شيحه للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 1749 م ومكونة من 3 طوابق وتضم 11 فصل مدرسي بتكلفة 3 مليون و 258 ألف جنيه، والتي تأتي ضمن 25 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية من المقرر إفتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي بتكلفة إجمالية 464 مليون و200 ألف جنيه.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية وتابع مبادرة " إستلم كتبك واعرف فصلك " والتي أطلقتها مديرية التربية والتعليم من خلال إستقبال الطلاب بمراحل التعليم المختلفة قبل بدء العام الدراسي وتسليمهم الكتب المدرسية وذلك في جو من البهجة والسعادة لترغيبهم في الحضور للمدرسة والإلتزام طوال العام الدراسي.

شدد المحافظ على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة.

اختتم المحافظ جولته بمدينة بلبيس بافتتاح مدرسة علوان إسماعيل شحاته الإبتدائية والمُقامة على مساحة 1400م من 4 طوابق وتضم 16 فصلاً مدرسياً ، ومكونة من فصول إبتدائي وقاعات رياض أطفال وحجرات للشبكات والأنشطة والمصادر والمشاهدة ومكتبة ومصلى وفراغات متعددة الأغراض وذلك بتكلفة 2 مليون و 247 ألف جنيه.

حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع طلاب وطالبات المدرسة وذلك لتشجيعهم على الحضور المدرسي واستذكار دروسهم ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل.

أعرب أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركتهم فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداًَ يضاف لقريتهم.

وخلال إفتتاح محافظ الشرقية للمدارس إلتقى بالأهالي واستمع لمطالبهم وتعرف علي مشاكلهم موجهاً الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجله لها في إطار الإمكانات المتاحة.