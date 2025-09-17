قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملك وملكة إسبانيا يضعان أكاليل الزهور على نصب الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل السادات
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 للعاملين بالدولة
تقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن غزة.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
جامعة القاهرة تحتفي بيوم الوفاء.. تكريم الراحلين والمتقاعدين والمتميزين
خلال ساعات.. موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2025 لطلاب المرحلة الثالثة
لم تحسم .. إلهام شاهين تكشف حقيقة مشاركتها فى ماراثون رمضان 2026| خاص
تنوية هام من الإسكان الاجتماعي للراغبين في حجز وحدة سكنية
منتخب إسبانيا يدرس الانسحاب من كأس العالم 2026 بسبب إسرائيل
حسام الغمري: الإخوان صرفوا أموالا كثيرة لتشويه موقف الدولة المصرية تجاه فلسطين
حسام الغمري: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عورت الإخوان جامد
محمد شردي للإخوان: أنا سياسي من 40 سنة هتعملوا معايا إيه.. كلكوا مكشوفين
هل يُطبق نظام البكالوريا في الثانوية الأزهرية؟.. جامعة الأزهر ترد
بالصور

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة خالد بن الوليد الإبتدائية التابعه لإدارة بلبيس التعليمية والمُقامة على مساحة 1213م ومكونه من أربع طوابق وتضم 16 فصل مدرسي بتكلفة 22 مليون و 700 ألف جنيه ، والتي تأتي إستكمالاً لسلسة إفتتاحاته للمشروعات الخدمية والتنموية إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة ولتمثل صرحاً تعليمياً جديداً يُساهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز بلبيس.

تفقد المحافظ حجرات الدراسة بفصول المرحلة الإبتدائية وقاعات رياض الاطفال مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة لتساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

كما ثمن المحافظ مجهودات المجتمع المدني وإسهاماته بالتبرع بقطع الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية عليها لتعود بالنفع والفائدة علي ابناء المحافظة.

توجه محافظ الشرقية لعزبة سعيد التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس وذلك لإفتتاح مدرسة الحاج زغلول أبو شيحه للتعليم الأساسي والمُقامة على مساحة 1749 م ومكونة من 3 طوابق وتضم 11 فصل مدرسي بتكلفة 3 مليون و 258 ألف جنيه، والتي تأتي ضمن 25 مشروع بقطاع الأبنية التعليمية من المقرر إفتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي بتكلفة إجمالية  464 مليون و200 ألف جنيه.

تفقد المحافظ الفصول المدرسية وتابع مبادرة " إستلم كتبك واعرف فصلك " والتي أطلقتها مديرية التربية والتعليم من خلال إستقبال الطلاب بمراحل التعليم المختلفة قبل بدء العام الدراسي وتسليمهم الكتب المدرسية وذلك في جو من البهجة والسعادة لترغيبهم في الحضور للمدرسة والإلتزام طوال العام الدراسي.

شدد المحافظ على إدارة المدرسة بضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي وتقديم تعليم متميز لأبنائنا الطلاب مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان إستمرارها لأكبر فترة ممكنة.

اختتم المحافظ جولته بمدينة بلبيس بافتتاح مدرسة علوان إسماعيل شحاته الإبتدائية والمُقامة على مساحة 1400م من 4 طوابق وتضم 16 فصلاً مدرسياً ، ومكونة من فصول إبتدائي وقاعات رياض أطفال وحجرات للشبكات والأنشطة والمصادر والمشاهدة ومكتبة ومصلى وفراغات متعددة الأغراض وذلك بتكلفة 2 مليون و 247 ألف جنيه.

حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع طلاب وطالبات المدرسة وذلك لتشجيعهم على الحضور المدرسي واستذكار دروسهم ليكونوا نماذج مشرفة في المستقبل.

أعرب أهالي القرية عن سعادتهم لزيارة محافظ الشرقية اليوم ومشاركتهم فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداًَ يضاف لقريتهم.

وخلال إفتتاح محافظ الشرقية للمدارس إلتقى بالأهالي واستمع لمطالبهم وتعرف علي مشاكلهم موجهاً الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجله لها في إطار الإمكانات المتاحة.

الشرقية محافظ الشرقية لإدارة بلبيس بالعيد القومي بمركز بلبيس

بتكلفة 80 مليون جنيه...محافظ الشرقية يفتتح عدداً من مدارس مدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

مع بداية الدراسة احترس.. علامات شبيهة بالبرد تكشف عن أمراض خطيرة

نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال
نزلات البرد عند الاطفال

حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

