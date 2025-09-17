قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضحية الأردن.. أول رد من أسرة آية عادل بعد براءة الزوج: "لن نترك حقها"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرصها الاستثمارية أمام وفد من الشركات الأمريكية
إجراء قاس من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال بسبب غزة.. تفاصيل
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل
السعودية: ندين بأشد العبارات عمليات توغل قوات الاحتلال في غزة
موقف نادر لشركة أمريكية كبرى من الصراع في غزة.. واستقالة أحد مؤسسيها
حماس تكشف مصير رهائن الاحتلال لديها في أعقاب الهجوم على غزة
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء 17-9-2025
بعد حجز 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر
بابا الفاتيكان: أجدد ندائي من أجل وقف إطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء يبحث مع محافظ القاهرة متابعة المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة بعثت رسائل قوية عن ثوابت السياسة المصرية
محافظات

صحة الشرقية تتصدر المركز الأول في تقديم خدمات مبادرة القضاء على السمنة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مديرية الشئون الصحية بالشرقية لتصدرها المركز الأول على محافظات الجمهورية ، في تقديم خدمات مبادرات القضاء على السمنة وذلك لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وأعلى نسبة تردد على مستوى الجمهورية على مدار (9) أشهر منذ تدشين المبادرة يوم 19يناير 2025 ،مقدماً الشكر للدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتورة هنية الأحمدى منسقة المبادرة بالمديرية ،ولجميع الفرق الطبية المشاركة، في تنفيذ المبادرة مشيراً إلى ضرورة إتباع كافة وسائل مكافحة العدوى بالإضافة إلى حسن إستقبال ومعاملة المترددين على الحملة.

وفى سياق متصل أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مبادرة القضاء على السمنة تحت شعار " تغذيتك...مفتاح سعادتك" تشهد إقبالاً بالمحافظة ، وتم تفعيل عيادات تخصصية للقضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة بهدف تقليل معدلات الوفاة الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية المرتبطة بالسمنة ونشر الوعى المجتمعى بمخاطرها وتعزيز أنماط الحياة الصحية

مضيفاً إلى أن الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة بمحافظة الشرقية قدمت خدمات المبادرات الرئاسية كمرحلة أولى بمراكز " أبوكبير - صافور بمركز ديرب نجم - القنايات - الزقازيق -الهجارسة بكفر صقر - العزيزية بمنيا القمح - العادلية ببلبيس" ونجحت المبادرة فى تقديم الخدمة لعدد (6144) مواطن خلال الأشهر (9) الماضية.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية الشئون الصحية بالشرقية القضاء على السمنة

