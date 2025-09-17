صحة الشرقية تتصدر المركز الأول في تقديم خدمات مبادرة القضاء على السمنة

هنأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مديرية الشئون الصحية بالشرقية لتصدرها المركز الأول على محافظات الجمهورية ، في تقديم خدمات مبادرات القضاء على السمنة وذلك لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين وأعلى نسبة تردد على مستوى الجمهورية على مدار (9) أشهر منذ تدشين المبادرة يوم 19يناير 2025 ،مقدماً الشكر للدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية والدكتورة هنية الأحمدى منسقة المبادرة بالمديرية ،ولجميع الفرق الطبية المشاركة، في تنفيذ المبادرة مشيراً إلى ضرورة إتباع كافة وسائل مكافحة العدوى بالإضافة إلى حسن إستقبال ومعاملة المترددين على الحملة.

وفى سياق متصل أشار الدكتور أحمد البيلى وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن مبادرة القضاء على السمنة تحت شعار " تغذيتك...مفتاح سعادتك" تشهد إقبالاً بالمحافظة ، وتم تفعيل عيادات تخصصية للقضاء على السمنة بوحدات الرعاية الأولية بأسعار رمزية طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة بهدف تقليل معدلات الوفاة الناتجة عن السمنة والمضاعفات الصحية المرتبطة بالسمنة ونشر الوعى المجتمعى بمخاطرها وتعزيز أنماط الحياة الصحية

مضيفاً إلى أن الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة بمحافظة الشرقية قدمت خدمات المبادرات الرئاسية كمرحلة أولى بمراكز " أبوكبير - صافور بمركز ديرب نجم - القنايات - الزقازيق -الهجارسة بكفر صقر - العزيزية بمنيا القمح - العادلية ببلبيس" ونجحت المبادرة فى تقديم الخدمة لعدد (6144) مواطن خلال الأشهر (9) الماضية.