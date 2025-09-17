افتتاح خط إنتاج جديد للأتوبيسات الكهربائية باستثمارات 3 مليارات جنيه في الشرقية

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خط إنتاج جديدا لشركة صناعة وسائل النقل MCV، بالتعاون مع شركة فولفو العالمية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور محافظ الشرقية والسفيرة السويدية ورئيسة مجلس إدارة فولفو العالمية للأتوبيسات، إلى جانب قيادات الشركة ومسئولي الوزارات المعنية.

وأكد الوزير أن المشروع يمثل خطوة نوعية في مسيرة التصنيع المحلي، حيث تم تنفيذه باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه بطاقة إنتاجية تبلغ 1200 أتوبيس كهربائي سنويًا مخصص للتصدير للأسواق الأوروبية.

وقال إن المشروع يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة، ويعتمد على أحدث النظم المؤتمتة وفقًا للمعايير العالمية، مع الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف الوزير أن التعاون مع شركة فولفو يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، ويؤكد أن مصر باتت قاعدة للتصنيع والتصدير للأسواق الأوروبية الأكثر تطورًا.