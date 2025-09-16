قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
محافظات

محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار لبحث ومناقشة طلبات المستثمرين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماع اللجنة العليا للإستثمار بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة عدداً طمن الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات استثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كُجُك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية ويسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية والمهندسة نهي العزازي مدير عام الإدارة الهندسية والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الإستثمار وهاني السيد مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام وممثلين عن مديريات الاسكان والطرق والتموين والطب البيطري والعمل وحماية الاراضي وهيئة الطرق والكباري والجهات ذات الصلة.

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد علي أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة علي تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الإقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

خلال الإجتماع تم استعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة وتغيير نشاط مشروعات استثمارية متمثلة في ( ثلاجة لحفظ اللحوم والخضروات والفاكهة – تدوير مخلفات زراعية ) وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقا للقانون.

وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الإهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الإستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين مؤكداً أن المحافظة ستعمل علي تذليل كافة العقبات وتهيئة الأجواء المناسبة ليتمكن المستثمر من إقامة مشروعات حقيقية علي ارض المحافظة واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

الشرقية محافظ الشرقية المستثمرين مشروعات استثمارية وزارة الصحة

