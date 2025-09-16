قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتماماً بالغاً بحماية المجاري المائية وتنمية الثروة السمكية وذلك من خلال التنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات و جهاز حماية وتنمية البحيرات وجهاز شئون البيئة مديرية الزراعه والري لتفعيل آليات تنظيم الصيد ومنع الصيد الجائر بالكهرباء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أشارت هبه عبد التواب مديرة وحدة الثروة السمكية و الإنتاج الحيواني بديوان عام محافظة الشرقية قيام اللجنة المشكلة لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالنزول لتنفيذ القانون في كافة المجالات وضبط مخالفات الصيد الجائر والمخالف بحضور كلا من وحدة الثروة السمكية والسيد العقيد محمد سويلم مدير شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية حيث تم التنسيق مع مكتب مصايد الزقازيق وجهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بالديوان العام  مديرية الزراعة وهندسة ري شرق بلبيس ومركز و مدينة بلبيس لضبط مخالفات المراكب الغير مرخصة والغير مصرح لها بالصيد وكذا الصيد الجائر المخالف والصيد بالكهرباء لما له من أضرار على الثروة السمكية من قتل الأسماك الصغيرة وأضرار على صحة الإنسان لكونه يتنافي مع مقاصد الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تزكية الحيوان لأن الصعق بالكهرباء يسبب سكته دماغية للأسماك يؤدي إلي شلل تام في أجزاء الجسم ويؤدي إلى حدث خطير في جسم الإنسان عند إستهلاكها حيث تم التنسيق بين الجهات المعنية وتحديد أحد الأماكن بدائرة مركز بلبيس لصيد الأسماك بالكهرباء مستخدمين مراكب ( فلوكة ) غير مرخصة حيث تم ضبط عدد ( ٤ ) بالإضافة إلى مراكب منتهي ترخيصها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم التحفظ على المخالفات بمخازن مصايد الزقازيق.

واشارت الي انه نهيب بالمواطنين في حالة رصد أى حالة صيد بالكهرباء يتم التواصل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية التالية :

055/2303693

055/2312540

055/2314004  

الشرقية.. منع الصيد الجائر بالكهرباء بالمجاري المائية ومصايد الأسماك

صيد

