ضعف وانقطاع المياه بسيدى بشر والعصافرة شرقي الإسكندرية

اعلنت محافظة الاسكندرية ضعف أو انقطاع المياه عن مناطق سيدى بشر قبلى والعصافرة قبلى، بسبب أعمال التطوير بمناطق شرق الاسكندرية.

وذكرت المحافظة في بيان اليوم الثلاثاء أنه نظراً للقيام بأعمال التطوير بمناطق شرق الاسكندرية فإنه سوف يتم الإنتهاء من اعمال المرحلة الثانية من ترحيل الخط الناقل للمياه قطر (١٠٠٠ مم ) شارع ٤٥ مما سيؤدى الى ضعف أو انقطاع المياه عن مناطق سيدى بشر قبلى والعصافرة قبلى وذاك اليوم الثلاثاء من الساعة ١٠ مساءً حتى غدا الاربعاء الساعة ٤ عصراً.

وأشار البيان إلى ان المياه ستعود بالضغوط الطبيعية فور الإنتهاء من أعمال الترحيل.