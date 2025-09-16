إصابة 7 أشخاص في انقلاب أتوبيس 26 راكبا بالشرقية

اصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد اثر وقوع حادث إنقلاب أتوبيس 26 راكب تابع لشركه للغزل والنسيج بطريق مصر إسماعيليه الصحراوى أعلى كوبرى السحر والجمال وتم نقل المصابين إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

