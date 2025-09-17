قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بتكلفة 14 مليون جنيه.. تطوير ورفع كفاءة وحدة الأشعة المقطعية والمعامل بمستشفي مشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى مشتول السوق المركزي والمُقامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتم تدعيمها بالأجهزة من وزارة الصحة والسكان، حيث تضم  جهاز أشعة مقطعية وجهاز أشعة عادية وجهاز حقن وريدي للصبغات وجهاز أشعة تلفزيوينة و4 أجهزة سونار ، وذلك بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، للمساهمة في الإرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

أشاد محافظ الشرقية بدور وزارة الصحة والسكان في دعم المنشآت الصحية بالمحافظة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية مثمناً دور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونهم مع المحافظة بتزويد المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الطبية بالأجهزة والمستلزمات للإستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المؤداة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية.

كما إفتتح المحافظ أعمال تطوير قسم المعامل بالمستشفى والذي يقدم خدمات تحاليل ( انزيمات الكبد – وظائف الكلي – النقرس – السكر- غازات الدم – أملاح الدم – السيولة – الصفراء بالدم – الكوليسترول – الدهون الثلاثية – انزيمات القلب -سرعة الترسيب – تحليل البول والبراز – والدرن ) وذلك بتكلفة مليون جنيه.

أوضح المحافظ أن إفتتاحات اليوم تأتي ضمن 5 مشروعات بقطاع الصحة ما بين تطوير وتزويد أجهزة طبية جديدة بأقسام الأشعة المقطعية وبنوك الدم وحضانات الأطفال بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر بتكلفة 36 مليون و 600 ألف جنيه، من المقرر إفتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.

أكد المحافظ علي إدارة المستشفى بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للبدء فوراً في تطوير ورفع كفاءة الساحات الفارغة بالمستشفى وتبليطها ببلاط الإنترلوك لإضفاء لمسة جمالية وحضارية تتماشي مع أعمال التطوير التي شهدتها المستشفي .

كما حرص المحافظ علي لقاء عدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستمع لمشاكلهم وتعرف على متطلباتهم موجهاً وكيل وزارة الصحة ورئيس مركز مشتول السوق بتلبيتها فوراً في إطار الإمكانات المتاحة.

الشرقية محافظ الشرقية الأشعة المقطعية بمستشفى مشتول السوق وزارة الصحة والسكان

