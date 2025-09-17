حملة لرفع الإشغالات والتعديات عن شوارع الزقازيق

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات علي حرم الطريق بشوراع مدينة الزقازيق والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير عبور آمن للمواطنين وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة وتحقيق الإنضباط للشارع الشرقاوي.

بدأت الحملة بميدان المحطة والتي تم خلالها رصد عدد من المخالفات لقانون الإشغالات شملت وضع السلع والبضائع على الأرصفة، وإشغال الطريق العام، مكلفًا برفع الإشغالات فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يخالف القانون وعدم التهاون في حالة تكرار نفس المخالفات مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات التى يحتاج إليها المواطن.

كلف المحافظ رئيس حي أول بمراجعة موقف التراخيص الممنوحة لكافة المحال التجارية والتنسيق مع مسئولي الكهرباء للمرور علي كافة المحال بالمنطقة ومراجعة عدادات الكهرباء بها وتحرير محاضر سرقة للكهرباء في حالة ثبوت المخالفة.

وخلال تفقد محافظ الشرقية لنفق المشاه أسفل السكة الحديد والمؤدي لشارع فاروق تلاحظ له وجود وصلات كهربائية مكشوفة، ليأمر المحافظ بتركيب أغطية لها فوراً منعاً لسرقة الكهرباء وتفادياً لوقوع اي حوادث صعق حفاظاً علي أرواح المواطنين.

كما إستدعى محافظ الشرقية مسئول الكهرباء موجهاً بفحص كافة المحلات الموجودة بالنفق للتأكد من تركيب عدادت كهرباء وسداد الفواتير المقررة عليهم ، مع رفع الوصلات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إنتقل المحافظ لمتابعة مستوى النظافة والتأكد من رفع الإشغالات بشارع فاروق، مؤكدا أن الشارع ملك للمواطن وهذه الحملات هدفها تحقيق الإنضباط للشوارع والقضاء على ظاهرة الإشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات لأبنائها.

كما إلتقى المحافظ بعض المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بلقائه خلال جولته الميدانية مشيدين بجهوده في القضاء على التعديات و الإشغالات التي تعوق حركة المارة وتتسبب في الحوادث المرورية ، وحرصه الدائم علي التعرف علي المشاكل التي يعانون منها وإيجاد حلول عاجلة لها.