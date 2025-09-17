قبل بداية العام الدراسي.. ضبط 7 أطنان لانشون وأدوية ومكملات غذائية منتهية الصلاحية بـ بلبيس

أكد المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والمخازن غير المرخصة ومكافحة تداول السلع الفاسدة، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد محمد مرسي مدير الإدارة من ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية والأدوية والمكملات الغذائية المنتهية الصلاحية بمركز بلبيس.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم تنفيذ حملة مكبرة على بعض المخازن بجوار مقابر قرية ميت ربيعة بناحية أولاد سيف وتم ضبط صاحب مخزن يقوم بحيازة وتخزين مواد غذائية وأدوية ومكملات غير صالحة للاستخدام الآدمي، تظهر عليها علامات الفساد، بغرض إعادة تدويرها واستخدامها كمواد غذائية للمزارع السمكية، في واقعة تمثل خطراً جسيماً على الصحة العامة.

وأشار الي أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية تقدر بـ 7 أطنان من المضبوطات الفاسدة والمتنوعة عبارة عن 3 أطنان لانشون مجهول المصدر ومطموس تاريخ الإنتاج و30 ألف علبة مكمل غذائي منتهية الصلاحية، تعادل نحو 3 أطنان و150 ألف قرص مكمل غذائي (أوميجا 3) بدون بيانات ومفرغ من عبواته الأصلية و200 ألف قرص مكمل غذائي (أوميجا 3) منتهية الصلاحية بوزن 400 كجم و240 ألف قرص مكمل غذائي (Colnseaf) منتهي الصلاحية وتم التحفظ على جميع المضبوطات داخل مخزنين، كما تم تشميع الأبواب بالجمع الأحمر بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر رقم (22218) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب المخازن، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز المحافظة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للغش التجاري أو تعريض صحة المواطنين للخطر.