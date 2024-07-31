بنك مصر يوقع مذكرة تفاهم مع فيزا لتبادل الخبرات بمجال المدفوعات وريادة الأعمال

أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع ملاك البابا، مدير عام فيزا مصر، بغرض دعم تبادل الخبرات في مجال المدفوعات وريادة الأعمال مع الشركات الناشئة المنضمة لبرنامج " تقدر" الذي ينفذه البنك.

شهد مراسم التوقيع كل من حسام الدين عبد الوهاب، نائب رئيس البنك ومحمد الصبان، رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية بالبنك.

يركز التعاون على تلبية متطلبات الشركات المنضمة لبرنامج مسرع نمو الشركات الناشئة "تقد" ببنك مصر، وبما يتوافق مع الممارسات ذات الصلة بالسوق المصري والعالمي، حيث يأتي التوقيع في إطار إطلاق البنك لبرنامج الابتكار المفتوح ودعم ريادة الأعمال بهدف تمكين البنك بأساليب وأدوات تساعد على تحقيق استراتيجية الابتكار ودعم الشركات الناشئة.

يتيح بروتوكول التعاون زيادة المعرفة في مجال الخدمات المالية بين الشركات الناشئة من خلال التدريبات والدورات العملية، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بخدمات ودورات إرشادية مع خبراء فيزا في مجالات المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بالإضافة الى استكشاف فرص تعاون مع الشركات الناشئة المنضمة للبرناج مؤخرا وتشجيع الابتكارالمشترك في مجال الخدمات المالية عن طريق حلقات العمل التفاعلية وتبادل الأفكار.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج "تقدر" هو برنامج لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر، مصمم لتقديم الدعم الفني والمالي على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفني والمالي الي جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطي جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، بالإضافة الى استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المنضمة للبرنامج.

قال محمد الإتربي رئيس البنك، إن مصرفه يسعى للدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال والشركات الناشئة للنهوض بهم ومساعدتهم على تذليل كافة العقبات التي قد تواجههم ، مع تقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء.

أضاف أن الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج ستستفيد بحزمة من خدمات الدعم الفني والمالي الى جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، وحوافز استثمارية مالية ودعم فني من الخبرات المختلفة العاملة بالبنك والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات."

من جانبها قالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر، إن شركتها تسعى لتطوير مجال التكنولوجيا المالية في السوق، فمن خلال هذه الشراكة مع بنك مصرستدعم تلك التوجهات باعتباره لاعبا رئيسيا في مجال التكنولوجيا المالية.

وسيتم تزويد الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى خبرات الصناعة والدعم الإرشادي والتقنيات المتطورة والخدمات بالإضافة الى الوصول إلى شبكة Visaمما تتضمن من إمكانات تساهم في نمو أعمالهم.

يعتبر هذا النهج الشامل ضروريًا لإنشاء نظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية من شأنه أن يدفع الابتكار ويعزز التعاون ويعزز الشمول المالي ويؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل صناعة المدفوعات الرقمية."