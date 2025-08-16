قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تتسلم مجموعة قطع أثرية من هولندا تنتمي لحقب زمنية مختلفة
مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل
الزمالك يسعى لمطاردة المصري المتصدر في صراع مبكر على قمة الدوري
إنهار حزنا على جوتا| مشاهد البكاء في مسيرة محمد صلاح.. دموع لا تعرف الزيف
مصر وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون ودعم غزة قبل زيارة الرئيس السنغافوري
القاهرة الإخبارية:الاحتلال يوسّع العمليات في غزة ويهدد بتطويق المدينة بالكامل
غلق كلي لشارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 أيام
رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد
خبير: تصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى تخالف معاهدة السلام مع مصر
قبل بدء العام الدراسي الجديد .. التعليم تشدد على الإلتزام بالزي المدرسي والمصروفات
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة
موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص
رياضة

ذهبيتان و برونزية لمصر في نهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

قسم الرياضة

 حصدت مصر ثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزية بنهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 15 سنة ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري ، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية. 

توجت نور إسلام لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بذهبية فردي السيدات ، كما حصدت زميلتها في المنتخب المصري ليان حسن الميدالية البرونزية، وتوج منتخبنا للسيدات تحت 15 سنة المكون من نور إسلام ، وليان حسن ومريم أيمن بذهبية الفرق .

و حصدت نور إسلام الميدالية الذهبية عقب حصولها على 1183 نقطة ، بينما حصدت ليان حسن الميدالية البرونزية عقب حصولها على 1162 نقطة ، وجاءت لاعبة تركيا أليف دومان في المركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية برصيد 1164 نقطة .

وحصدت مصر ذهبية الفرق وجاءت تركيا في المركز الثاني و جواتيمالا في المركز الثالث. وقام بتسليم الميداليات كل من ايديتا مالوزيش عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث و هاشم يس المدير التنفيذي لاتحاد الخماسي الحديث ومدير البطولة.

وينطلق فى تمام الساعة الخامسة عصر اليوم نهائي فردي الرجال بمشاركة 4 مصريين هم آدم شكري ، ويوسف نور الدين، ومارك لبيب ، ومهند خضير .

وكان منتخبنا الوطني قد أحرز ذهبيتي التتابع ، حيث حصل زوجي الرجال آدم شكري ومهند خضير والسيدات عن طريق الزوجي نور إسلام وغزل محمود .

ويشارك في البطولة من 350 لاعب ولاعبة من 26 دولة. الجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة العالم للشباب تحت 15سنة هي النسخة الثانية ، واقيمت النسخة الأولى بجواتيملا.

