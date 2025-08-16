ذهبيتان و برونزية لمصر في نهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

حصدت مصر ثلاث ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزية بنهائي السيدات ببطولة العالم لشباب الخماسي الحديث تحت 15 سنة ، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري ، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

توجت نور إسلام لاعبة منتخبنا الوطني للخماسي الحديث بذهبية فردي السيدات ، كما حصدت زميلتها في المنتخب المصري ليان حسن الميدالية البرونزية، وتوج منتخبنا للسيدات تحت 15 سنة المكون من نور إسلام ، وليان حسن ومريم أيمن بذهبية الفرق .

و حصدت نور إسلام الميدالية الذهبية عقب حصولها على 1183 نقطة ، بينما حصدت ليان حسن الميدالية البرونزية عقب حصولها على 1162 نقطة ، وجاءت لاعبة تركيا أليف دومان في المركز الثاني وحصدت الميدالية الفضية برصيد 1164 نقطة .

وحصدت مصر ذهبية الفرق وجاءت تركيا في المركز الثاني و جواتيمالا في المركز الثالث. وقام بتسليم الميداليات كل من ايديتا مالوزيش عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث و هاشم يس المدير التنفيذي لاتحاد الخماسي الحديث ومدير البطولة.

وينطلق فى تمام الساعة الخامسة عصر اليوم نهائي فردي الرجال بمشاركة 4 مصريين هم آدم شكري ، ويوسف نور الدين، ومارك لبيب ، ومهند خضير .

وكان منتخبنا الوطني قد أحرز ذهبيتي التتابع ، حيث حصل زوجي الرجال آدم شكري ومهند خضير والسيدات عن طريق الزوجي نور إسلام وغزل محمود .

ويشارك في البطولة من 350 لاعب ولاعبة من 26 دولة. الجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة العالم للشباب تحت 15سنة هي النسخة الثانية ، واقيمت النسخة الأولى بجواتيملا.