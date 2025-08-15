قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تأهل 4 مصريين لنهائي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما

حسام الحارتي

تأهل 4 لاعبين مصريين لنهائي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وتأهل كل من آدم شكري عقب تصدره للمجموعة الثانية بالدور نصف النهائي برصيد 1142 نقطة ، ويوسف نور الدين عقب احتلاله للمركز الثاني بالمجموعة الثانية في الدور نصف النهائي برصيد 1238 نقطة، ومارك لبيب عقب تصدره للمجموعة الأولى بالدور نصف النهائي برصيد 1235 نقطة،  ومهند خضير عقب احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الاولى بالدور نصف النهائي برصيد 1229 نقطة.

وكانت 4 لاعبات من منتخبنا الوطني تأهلن لنهائي فردي السيدات وهن غزل محمود ، مريم عبد الناصر، نور إسلام ، وليان حسن. 

وتقام غدا السبت منافسات النهائي للرجال والسيدات.
وكان منتخبنا الوطني أحرز ذهبيتي تتابع الرجال للزوجي آدم شكري ومهند خضير والسيدات عن طريق الزوجي نور إسلام وغزل محمود. 

ويشارك في البطولة 350 لاعبا ولاعبة من 26 دولة.
الجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة العالم للشباب تحت 15 سنة هي النسخة الثانية ، وأقيمت النسخة الأولى بجواتيمالا.

