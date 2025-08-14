انطلاق منافسات نصف نهائي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 15 عاما

انطلقت صباح اليوم الخميس منافسات الدور نصف النهائي للسيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس الجاري ، على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.



وتشارك مصر في الدور نصف النهائي للسيدات بـ 17 لاعبة ، ولكن الحد الأقصى لمصر للتأهل للنهائي هو 4 لاعبات فقط .



وتقسم منافسات الدور نصف النهائي إلى مجموعتين ويتأهل للنهائي افضل 36 لاعبة ، على ألا يزيد عدد لاعبات الدولة الواحدة في النهائي عن اربع لاعبات .



وكان منتخبنا الوطني قد أحرز ذهبيتي تتابع الرجال للزوجي آدم شكري ومهند خضير والسيدات عن طريق الزوجي نور إسلام وغزل محمود .



ويشارك في البطولة 350 لاعب ولاعبة من 26 دولة.



الجدير بالذكر أن النسخة الحالية من بطولة العالم للشباب تحت 15سنة هي النسخة الثانية ، واقيمت النسخة الأولى بجواتيملا.