محافظات

تفاصيل إطلاق بطولتي العالم للشباب والبطولة العربية للخماسي الحديث

مؤتمر صحفي لانطلاق بطولة الخماسي الحديث
مؤتمر صحفي لانطلاق بطولة الخماسي الحديث
أحمد بسيوني

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي استضافته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأبو قير، للإعلان عن انطلاق بطولة العالم للشباب (تحت 15 سنة) والبطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية في الخماسي الحديث، والمقرر إقامتهما على ملاعب الأكاديمية خلال الفترة من 13 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة أكثر من 350 لاعبًا ولاعبة يمثلون 26 دولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن استضافة مصر للبطولتين يعكس مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، وقدرتها على تنظيم كبرى الفعاليات، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية جعل من مصر قبلة البطولات والأحداث الدولية، وأن البطولات فرصة لاكتشاف المواهب وتعزيز التعاون العربي والدولي.

وفي كلمته؛ رحّب محافظ الإسكندرية بجميع الوفود المشاركة، معربًا عن اعتزازه وفخره بأن تكون الإسكندرية مسرحًا لانطلاق هذا الحدث الرياضي المرموق، مؤكدًا أن استضافة البطولتين على أرضها تجسد ثقة الاتحادات الدولية والعربية في كفاءة مصر وقدرتها على التنظيم الراقي، وأكد حرص المحافظة على رعاية الأنشطة الرياضية ودعم أبنائها من الأبطال، وتوفير كل السبل التي تمكّنهم من تحقيق الإنجازات.

وثمّن محافظ الإسكندرية جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الإقليمية والدولية،
متمنيًا لجميع اللاعبين والفرق المشاركة أطيب الأمنيات بدوام التوفيق والنجاح.

وتضمن المؤتمر عروضًا تعريفية بالبطولتين، وكلمات لممثلي الاتحادات، وفيديوهات تعريفية بالاتحادين العربي وشمال أفريقيا للخماسي الحديث، بالإضافة إلى تسليم الجوائز للطلاب الفائزين في المسابقات، وسط أجواء من الحماس والتشجيع.

كما شهدت الفعاليات تكريم وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية من قبل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث، ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، تقديرًا لدعمهما المستمر للأنشطة الرياضية واستضافة البطولات الدولية.

حضر المؤتمر؛ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث، والكابتن إسماعيل موسى رئيس اتحاد شمال أفريقيا، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وعدد من القيادات الرياضية والإعلامية.

الاسكندرية احمد خالد وزير الشباب الاكاديمية العربية الخماسي الحديث

بوسي تثير الجدل بجمبسوت فى احدث جلسة تصوير جديدة
القهوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
المضادات الحيوية
