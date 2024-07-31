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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لخدمة منتفعي التأمين الصحي.. عيادات مسائية بمستشفيات العلاجي والأمانة

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

أطلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خدمة تشغيل العيادات المسائية في المستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لخدمة المواطنين المؤمن عليهم والمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأوضح الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الخدمة الجديدة تتيح استخدام العيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي، والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بجميع محافظات الجمهورية لتشغيلها كـ عيادات مسائية -طبقاً للاحتياج- لتقديم جميع الخدمات الطبية والصحية للمرضى المنتفعين من منظومة التامين الصحي.

من جانبه، قال الدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، إن الخدمة الجديدة تأتي إيماناً بأهمية تكثيف التعاون بين جميع قطاعات وهيئات الوزارة، لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، والتيسير على المنتفعين من الهيئة العامة للتأمين الصحي في الحصول على رعاية صحية ذات جودة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري، من خلال تضافر جهود جميع المؤسسات الصحية في مصر والتوسع في تغطية جميع أنحاء الجهورية بعيادات التأمين الصحي، للتسهيل على المنتفعين.

فيما أكدت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة، لتقديم خدمة صحية ذات معدلات جودة عالية وتتميز بالانتشار الواسع في جميع المحافظات.

حضر إطلاق خدمة العيادات المسائية، الدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المستشفيات.

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