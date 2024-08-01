مفاجأة.. كولر يحدد أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي

فجر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة بإعلانه عن أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قائمة الأسماء المرشحة للرحيل

أعلن سيف زاهر، الإعلامي الرياضي، في تصريحات تلفزيونية أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعكف حاليًا على وضع قائمة بالأسماء المرشحة للرحيل من النادي الأهلي في فترة الميركاتو الصيفي.

كما ستتضمن القائمة اللاعبون الراحلون من قطاع الناشئين.

فرصة لكافة اللاعبين للمشاركة مع الفريق

وأكد الإعلامي سيف زاهر على أن مارسيل كولر سيمنح الفرصة لكافة اللاعبين للمشاركة في المباريات القادمة المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز(دوري نايل)، وأن النادي الأهلي سيحسم حصوله على لقب الدوري خلال الفترة المقبلة.

ويرغب مارسيل كولر في تدعيم صفوف النادي الأهلي بعدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم احتياجات الفريق من النواقص في بعض المراكز؟

وذلك لمساعدة الفريق على المنافسة في المسابقات المحلية والدولية، للتتويج بكافة البطولات التي يشارك فيها الشياطين الحمر.

لجنة التخطيط بالنادي الاهلي تعلق

أشار الإعلامي سيف زاهر إلى أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اعترضت على قيام كولر بتحديد الأسماء المرشحة لمغادرة النادي الأهلي بالرغم من قيام المدرب بإشراكهم في المباريات.

ولكن جاء رد مارسيل كولر على اللجنة ، بأنه يقوم بإشراك اللاعبين في المباريات المتبقية من الدوري لرؤية اللاعبين وإعطائهم فرصة بشكل كامل، وحتي يتمكنوا من التسويق لأنفسهم وحصولهم على العروض الأفضل.

كولر يطلب برحيل بيرسي تاو

فيما أشار الإعلامي الرياضي محمد الليثي، في تصريحات تلفزيونية على قناة اون تايم سبورت إلى أن مارسيل كولر طلب رحيل اللاعب بيرسي تاو عن النادي الأهلي.

وأكد الليثي على أن المدير الفني للنادي الأهلي قام باستبعاد بيرسي تاو من المشاركة في مباراة النادي الأهلي القادمة أمام البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وأنه لن يسمح بمشاركة بيرسي تاو مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وينتظر محبي كرة القدم اليوم مباراة النادي الأهلي مع البنك الأهلي التي ستقام على إستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثانية والثلاثين بالدوري المصري.