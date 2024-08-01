سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-8-2024

شهد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية استقرارًا اليوم، الخميس 1-8-2024.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك المركزى المصري

13.20 جنيه للشراء.

13.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلى المصرى

13.19 جنيه للشراء

13.23 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر

13.19 جنيه للشراء.

13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك الإسكندرية

13.19 جنيه للشراء.

13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

13.23 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد

12.94 للشراء.

13.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي فى بنك قناة السويس

13.18 جنيه للشراء

⁠13.23 جنيه للبيع.