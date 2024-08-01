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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يحيل واقعة تلاعب في مستندات ترخيص بناء بقويسنا للنيابة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة واقعة فساد جديدة إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها والتي تتمثل في وجود تعديل بمنطوق الترخيص الصادر لمواطنة من ناحية كفر بني غريان بالمخالفة لما صدرت به الرخصة والرسومات الهندسية المعتمدة ، جاء ذلك بناءً علي المذكرة  المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا .


حيث تضمنت المذكرة أنه من خلال معاينة مسئولي المتغيرات المكانية للمتغير رقم 1456965 بناحية كفر بني غريان تبين وجود منزل مكون من 3 طوابق هيكل خرساني وأعمدة وحوائط للدور الثالث العلوي بالبحث والفحص في سجلات التراخيص بالوحدة المحلية ببجيرم تلاحظ وجود تعديل في منطوق أورنيك الترخيص بإضافة كلمة ( ثالث علوي ) بالمخالفة للرسومات الهندسية المعتمدة الصادر للمواطنة المذكورة والتي تنص علي إقامة دور أرضي وأول وثاني علوي فقط .

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وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن  يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفى .

محافظ المنوفية النيابة الإدارية حادث قطار الرسومات الهندسية كفر بني غريان المنوفية قويسنا

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