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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو لسه متخرج.. وظائف بمرتبات مجزية | الحق قدم

فرص عمل
فرص عمل

بمجرد الحصول علي الشهادة والتخرج من الجامعة تبدء رحلة الشباب للبحث عن وظيفة تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها وتخصصاتهم وعليه تسعي الدولة إلي توفير فرص عمل جيدة للشباب.


وظائف جديدة للشباب الخريجين


ويقدم موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وظائف وفرص عدة يختار الشاب ما يناسبه من وظيفة وفقا للشروط التي يجدها متوافرة لديه.

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رواتب مجزية وتأمين طبي.. فرص عمل مميزة للشباب | تفاصيل


ويوفر موقع فرصنا أكثر من وظيفة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وأيضا توفير وظائف مميزة تضمن لهم راتب مادي جيد .


تفاصيل وظائف موقع فرصنا 


ويمكن للراغبين في التقديم على فرص عمل موقع فرصنا التوجه مباشرة إلي الشركة المعلنة أو التقديم عبر الموقع نفسه.

تخصصات فرص عمل موقع فرصنا


وتتوافر فرص عمل  فى إحدى شركات الصناعات الكهربائية، والتي تحتاج إلى مجموعة من الموظفين كمساعدي إنتاج، والقيام بعدة مهام داخل مصانع الشركة، وذلك لحديثي التخرج ودون اشتراط خبرة مسبقة.

شروط فرص عمل موقع فرصنا

- تتوافر فرص العمل متوفر لحديثي التخرج، أو من يجيدون القراء والكتابة والحاصلين على أي مؤهل.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب: من 18 إلى 24 سنة.

- الراتب الأساسي: قابل للتفاوض.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

مميزات الوظائف المعلنة 


- يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب أساسي قابل للتفاوض.

- بدل تغذية (توفير وجبة).

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات (وسيلة مواصلات على حساب الشركة).

- تأمينات صحية.

- تأمينات اجتماعية.

المهام الوظيفية لفرص العمل المعلنة

- تعليق المشغولات في الحمالات.

- تجهيز سلك الرباط والجنازير الخاصة بالتعليق.

- نظافة الحمالات من اثار سلك التعليق

- تشطيب المشغولات بعد جلفنتها.

- تجهيز المعدات الخاصة بعملية التشطيب.

- التأكد من سلامة تشغيل المعدات الكهربائية بشكل سليم.

- التعامل مع المشغولات بشكل صحيح للحفاظ على جودة المنتج.

- الحفاظ على النظافة العامة من السلك وعبوات الاسبراي.

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طريقه التقديم على الوظائف المعلنة

وللتقديم يمكن زيارة موقع توظيف مصر ثم الضغط على «تقدم للوظيفة» وتسجيل الدخول على حسابك، أو إنشاء حساب جديد إن لم يكن لديك حساب مسجل على الموقع.

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