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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: انتشار المجاعة والعطش والأوبئة في قطاع غزة

غزة
غزة

قال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية، إن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أدان استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقطاع وفرض حصار تعسفي على القطاع ومنع دخول المساعدات وانتشار المجاعة والعطش في القطاع وأن الأوضاع الإنسانية أسوأ بكثير مما كانت عليه وستزداد  إذا لم يتم التدخل بشكل سريع.

وأضاف «الشوا» في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية آية الكفوري، أن كل لحظة تمر على أبناء الشعب الفلسطيني تشهد تطورات خطيرة بالواقع الإنساني بالقطاع، فقبل العدوان كانت غزة تحت الحصار، وكان يدخل بها يوميا حوال 600 إلى 700 شاحنة.

وتابع: «نحن اليوم أمام مرحلة خطيرة منذ وقف الاحتلال دخول مختلف الإمدادات للقطاع، حيث أصبح يدخل حوالي من 30 إلى 40 شاحنة من مختلف المستلزمات الإنسانية بعد أن كان يدخل قبل إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني  حوالي من 190 إلى 200 شاحنة ومع ذلك، الوضع سيء».

وأكد أن الأمر يزداد قسوة وصعوبة في ظل انتشار خطير للأمراض والمجاعات والأوبئة والعطش، وانتشار الأمراض الجلدية بسبب نقص المياه، وفي ظل العيش في المخيمات وارتفاع درجات الحرارة.

 

 

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