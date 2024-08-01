رئيس هيئة الدواء: نحتاج 100 مليون دولار شهريا لاستيراد مستلزمات الإنتاج

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن احتياجاتنا تبلغ 100 مليون دولار شهريا لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف "الغمراوي"، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن المادة الخام اللازمة لصناعة الدواء تتوافر من 4 إلى 6 أشهر داخل المصنع كمخزون، وهناك شهران داخل المصانع، وشهر بالصيدليات، ليصبح إجمالي المخزون الاستراتيجي 7 أشهر.

وتابع رئيس هيئة الدواء، قائلا هناك 85% من المواد الخام تستورد من الهند والصين، وهناك شهر على خط الإنتاج و3 شهور مخزون آمن، وشهرين داخل المصانع، وشهر داخل الصيدليات.