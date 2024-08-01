«الغمراوي» عن زيادة أسعار الأدوية: مفيش مستحضر «زي التاني»

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الدواء له خصوصية ليس كأي سلعة، وإجراءات شراء المادة الخام تأخذ وقتا، وهناك 4 آلاف مادة فعالة ومش كل مصانع الهند والصين بتعمل الـ 4 آلاف مادة فعالة.



وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم ، أن صناعة الدواء تحتاج إلي وقت مع الإجراءات الرقابية ثم التصنيع وتحليل الدواء بياخد وقت وبالتالي هناك خصوصية للدواء ، موضحا أنه في 6 مارس حدث تحرير سعر العملة، والمادة الخام ارتفع سعرها.



وأجاب الغمراوي علي نسبة زيادة أسعار الأدوية قائلًا : "مفيش دواء زي التاني .. الدواء اللي بيعالج الصداع المادة الفعالة.. ومفيش سعر زي التاني، حسب نسبة المكون الدولاري الموجود داخل العلبة".