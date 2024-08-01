81 مستحضرًا فقط ... هيئة الدواء تكشف عدد نواقص الأدوية

قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء، إن هناك نقصًا لبعض لمستحضرات الدوائية ، وتم رصد ذلك من خلال الخط الساخن للهيئة للاستفسار عن النواقص .

واضاف الغمراوي خلال مؤتمر صحفي: نتحدث عن أكثر من 15 ألف صنف مسجل في هيئة الدواء تم رصد ما يقرب من 81 مستحضرًا فقط في النواقص .



وأوضح الغمراوي أنه تتم مراجعة التوزيع الجغرافي وفقا للنواقص المرصودة ، وبناء عليه يتم إعادة التوزيع علي المناطق ذات الطلب الأعلى لأصناف محددة .

وأوضح رئيس هيئة الدواء ، أن الهيئة بدأت تتدخل في الأدوية الإستراتيجية من خلال عملية التوزيع في الإدارة المركزية للعمليات التوزيع أصبح أفقي بتوزيع عدد علب أقل على عدد أكبر من الصيدليات لضمان توافر الأدوية.