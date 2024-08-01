استمرار أعمال إصلاح كسر بخط مياه في بور فؤاد

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، استمرار الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع أشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس في إصلاح كسر مفاجىء بخط مياه الشرب 300 ملي بشارع حسني مبارك.

وقد تلقت غرفة عمليات المدينة بلاغاً بوجود كسر بخط المياه، وانتقلت الجهات المعنية لموقع البلاغ.

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد، إنه جرى من خلال التعاون بين إدارة الطرق بالمدينة وأشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب ، موجهاً بإعادة الشيء إلى أصله على الفور ، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع قسم المرور لتوفير المحاور المرورية البديلة حفاظاً على أرواح المواطنين.

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع على مدار الساعة أعمال اصلاح هبوط أحد المطابق العمومية بمساكن

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد ، اليوم، سير العمل والإشراف على إصلاح هبوط أحد المطابق العمومية بمساكن مجمع البنوك وذلك من خلال بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث علاوة على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها ، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع المدينة .

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، بأن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، مشيراً بأن الأعمال مستمرة حالياً على قدم وساق من كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين

ويناشد مجلس المدينة السادة المواطنين بتوخي الحذر عند المرور بالمنطقة والإلتزام بالتعليمات حتى يتم الإصلاح على أكمل وجه حرصاً على سلامة أهالي المدينة الكرام

رئيس مدينة بورفؤاد : التنسيق مع أشغال مياه هيئة قناة السويس لإصلاح كسر بخط الميا 1000398647 1000398648 1000398649 1000398651 1000398654 1000398653 1000398652 1000398650

رئيس مدينة بورفؤاد : يؤكد على تقديم كامل الدعم والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لسرعة البدء في أعمال التطوير ورفع الكفاءة



فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد لتطوير قطاع الطرق بمدينة بورفؤاد ، لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية التي تسير فى كافة الأصعدة.

تفقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، منطقة الحزب الوطني وذلك للوقوف ميدانيٱ على الخطوات التنفيذية للبدء في أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء منطقة تعمير بورسعيد، وذلك ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمحاور الرئيسية و الفرعية بمدينة بورفؤاد ، لتكون على غرار أعمال تطوير عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والمناطق السكنية الهامة بنطاق محافظة بورسعيد ، وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة و بما يحقق أفضل مظهر حضاري لمدينة بورفؤاد، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي أن منطقة الحزب الوطني من المناطق دات المثافة السكانية المترفعة حيث بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة بها 75 مليون جنيهاً، لافتاً إلى أن أعمال التطوير تبدأ من شارع القدس الشريف وصولاً لشارع العباس ومن شارع نور الاسلام وصولاً لشارع الشيخ محمد متولي الشعراوي متضمنة كافة الطرق الفرعية.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد، أن أعمال التطوير تشمل اعمال رصف وتوسعة الطرق وتأسيس بعض الأماكن انتظار للسيارات ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة المناطق السكنية بالأعمدة الديكورية وأعمال لاند سكيب على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط والإرشادات والعلامات المرورية.

ووجه رئيس مدينة بورفؤاد الشكر والتقدير للواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تنفيذ بورسعيد، مثمنا جهود التعاون المشتركة والتي ساهمت في إحداث الكثير من المشروعات التنموية ، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض مدينة بورفؤاد.