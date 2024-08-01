المحافظ شاهد على العقد.. عقد قران عروسين ايتام داخل ديوان المنوفية..صور

في لفتة إنسانية طيبة ، شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مراسم عقد قران عروسان أيتام من مؤسسة تربية البنات والبنين التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم كوكيلاً لعروسة بمكتبه بالديوان العام ، وذلك لمشاركتهم فرحتهم في إتمام عرس زواجهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.



شهد على عقد الزواج محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، وبحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومحمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ، ومصطفى بسيونى نائب رئيس مجلس الإدارة ، ورجل الأعمال المهندس أسامة مدكور.



ووسط أجواء من الفرحة والزغاريد ، قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين وأهداهم مساعدات مالية دعماً لهم ووعدهم بحضور حفل الزفاف، داعياً المولى عزو جل أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجاً مباركاً.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستتكفل بكافة مصاريف حفل الزفاف واستكمال باقي مستلزمات بيت الزوجية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر دعماً لهم في بناء حياة أسرية جديدة ، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

وحرص العروسان على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية وأوصى المحافظ زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها ، ومؤكداً لهم على دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة، فيما ثمن العروسان الدور الأبوي للمحافظ لما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

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