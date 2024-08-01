قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ شاهد على العقد.. عقد قران عروسين ايتام داخل ديوان المنوفية..صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

في لفتة إنسانية طيبة ، شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مراسم عقد قران عروسان  أيتام من مؤسسة تربية البنات والبنين التابعة لجمعية الهلال الأحمر بمدينة شبين الكوم كوكيلاً لعروسة بمكتبه بالديوان العام ، وذلك لمشاركتهم فرحتهم في إتمام عرس زواجهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.


شهد على عقد الزواج محمد موسى نائب المحافظ ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام ، وبحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ومحمد موسى رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر ، ومصطفى بسيونى نائب رئيس مجلس الإدارة ، ورجل الأعمال المهندس أسامة مدكور.

محافظ المنوفية يحيل واقعة تلاعب في مستندات ترخيص بناء بقويسنا للنيابة

احتجاز سائق التريلا ومساعده بعد اصطدام سيارتهما بقطار في المنوفية


ووسط أجواء من الفرحة والزغاريد ، قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين وأهداهم مساعدات مالية دعماً لهم ووعدهم بحضور حفل الزفاف، داعياً المولى عزو جل أن يتمم زواجهم على خير وأن يجعله زواجاً مباركاً.

 وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستتكفل بكافة مصاريف حفل الزفاف واستكمال باقي مستلزمات  بيت الزوجية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر دعماً لهم في بناء حياة أسرية جديدة ، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

وحرص العروسان على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية وأوصى المحافظ زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها ، ومؤكداً لهم على دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة، فيما ثمن العروسان الدور الأبوي للمحافظ لما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

IMG-20240801-WA0050
IMG-20240801-WA0050
IMG-20240801-WA0048
IMG-20240801-WA0048
IMG-20240801-WA0049
IMG-20240801-WA0049
IMG-20240801-WA0047
IMG-20240801-WA0047
IMG-20240801-WA0046
IMG-20240801-WA0046
IMG-20240801-WA0045
IMG-20240801-WA0045
IMG-20240801-WA0044
IMG-20240801-WA0044
IMG-20240801-WA0043
IMG-20240801-WA0043
IMG-20240801-WA0042
IMG-20240801-WA0042
IMG-20240801-WA0041
IMG-20240801-WA0041
IMG-20240801-WA0040
IMG-20240801-WA0040
IMG-20240801-WA0039
IMG-20240801-WA0039
IMG-20240801-WA0037
IMG-20240801-WA0037
IMG-20240801-WA0038
IMG-20240801-WA0038
حياة كريمة المنوفية محافظ المنوفية المجتمع المدني جمعية الهلال الأحمر مدينة شبين الكوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

شاهد| هدف عالمي لـ محمد صلاح في الودية النارية بين ليفربول وآرسنال

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

مفاجأة.. كولر يحدد أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن الأهلي

الجيش الإسرائيلي ينشر مقطعا مصورا للحظة اغتيـ ال محمد الضيف في غزة

ترشيحاتنا

810 ملايين دولار صادرات أدوية.. مصر الأولى أفريقيا في تصنيع وتوزيع اللقاحات

بشرى سارة حول طقس شهر أغسطس.. والأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بهذه المحافظات

السفير الروسي لدى إسرائيل: اغتـ.يال هنية محاولة لجذب اللاعبين الإقليميين للحرب

انخفاض أسعار الأدوية.. رئيس الهيئة يعلن قائمة الشركات والأصناف قريبا

أولمبياد باريس.. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تهزم بطلة إيطاليا بعد 40 ثانية

عايدة رياض: شوفت الموت بعيني وأول مقابلة مع عادل امام كان بالبرنص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

بتربي قطط وكلاب.. 15 خطوة للتخلص من رائحة الحيوانات الكريهة في منزلك

الطعام فيه سم قاتـ ل.. احترسي من أواني طهي تسبب أضرارا صحية

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام وعيار 21 سجل رقما قياسيا

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-