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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انخفاض أسعار الأدوية.. رئيس الهيئة يعلن قائمة الشركات والأصناف قريبا

صدى البلد

قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية ، إن تخفيض أسعار الأدوية مسئولية بين الهيئة والمصنعين وخلال الفترة القليلة سيتم الإعلان عن قائمة الشركات التي دخلت ضمن المبادرة.

 

وأضاف رئيس هيئة الدواء خلال مؤتمر صحفي له ،  أن الدواء المستورد جزء من المنظومة الدوائية في مصر ، ومصر تعد الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تصل عدد الأدوية المستوردة فيها إلى ٩ عبوات مستوردة لك ١٠٠ عبوة  من الإنتاج المحلي .

 

وأشار الغمراوي ، إلى أن الهيئة تقف بالمرصاد ضد المنصات التي تبيع الأدوية عبر السوشيال ميديا وهناك رصد مستمر واتصالات مع الأهلي للإعلام من أجل الحد وغلق تلك الصفحات.

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