انخفاض أسعار الأدوية.. رئيس الهيئة يعلن قائمة الشركات والأصناف قريبا

قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية ، إن تخفيض أسعار الأدوية مسئولية بين الهيئة والمصنعين وخلال الفترة القليلة سيتم الإعلان عن قائمة الشركات التي دخلت ضمن المبادرة.

وأضاف رئيس هيئة الدواء خلال مؤتمر صحفي له ، أن الدواء المستورد جزء من المنظومة الدوائية في مصر ، ومصر تعد الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تصل عدد الأدوية المستوردة فيها إلى ٩ عبوات مستوردة لك ١٠٠ عبوة من الإنتاج المحلي .

وأشار الغمراوي ، إلى أن الهيئة تقف بالمرصاد ضد المنصات التي تبيع الأدوية عبر السوشيال ميديا وهناك رصد مستمر واتصالات مع الأهلي للإعلام من أجل الحد وغلق تلك الصفحات.