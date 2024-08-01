مستقبل وطن: العلمين الجديدة واحدة من أعظم إنجازات الدولة في تنمية السياحة

قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل تطوير القطاع السياحي في مصر، ومدينة العلمين الجديدة وما تشهده من تقدم كبير تسهم في تنمية حركة السياحة الوافدة إلى مصر، مثمنا إطلاق مهرجان "العالم علمين" والذي يضم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية، كان بمثابة تمهيد الطريق نحو تحويل العلمين المصرية إلى مزار سياحي قائم طوال العام وليس مختصا بموسم بعينه.



وأكد عبد الغني في بيان له اليوم أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمدينة العلمين الجديدة، ومشاركته في فعاليات مهرجان العالم علمين، وإجراء جولة تفقدية للمدينة وأنشطتها برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للعالم بأن مصر تنعم بالأمن والاستقرار والتقدم الي يجعلها في مقدمة المقاصد السياحية العالمية حتى لزعماء وقادة الدول حول العالم.



وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس بمدينة العلمين الجديدة، تؤكد للعالم أن هذه المدينة أصبحت إحدى الوجهات السياحية الجديدة في الشرق الأوسط، فضلا عن التأكيد على تميز الخدمات السياحية المقدمة لزوار المدينة، والتي تعتبر واحدة من أعظم انجازات الدولة المصرية.



كما ثمن عبد الغني، تصريحات رئيس الوزراء والتي أعلن فيها إطلاق النسخة الثانية من مبادرة 100 يوم صحة، وجولته التفقدية لعدد من المطاعم والأنشطة الترفيهية المختلفة والعروض الفنية المتنوعة والمبتكرة، مشيدا بوجود الشباب في واحدة من المدن الجديدة التي تقوم الدولة ببنائها وتطويرها من أجلهم، بما يؤكد مساعي الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لهذا الشعب وبما يليق بمكانته الإنسانية والحضارية والتاريخية.