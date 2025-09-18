القبض على مستريح المطاعم بعد استيلائه على 50 مليون جنيه من المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ما يعرف إعلاميا بمستريح المطاعم بعد تورطه في واحدة من أكبر قضايا النصب التي استهدفت المصريين في الداخل والخارج وذلك بعد ما اثارته صدى البلد عنه.

وجمع ما يقرب من خمسين مليون جنيه بطرق احتيالية حيث أوهم ضحاياه بالاستثمار في مجال المطاعم الشهيرة مدعيا انه في طريقه لشراء وإدارة عدد من العلامات التجارية الكبرى داخل مصر وخارجها مقابل أرباح خيالية وسريعة واستغل المتهم ثقة أبناء الجاليات المصرية بالخارج وروج لهم أوهام التوسع في قطاع المطاعم لاستقطاب أموالهم وتحويلها إلى حساباته.

التحريات أكدت أن المتهم استولى على عشرات الملايين قبل أن يتم رصده وضبطه بالتنسيق بين أجهزة البحث الجنائي وقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة وجاري استكمال التحقيقات لكشف باقي المتورطين وحصر أموال الضحايا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.