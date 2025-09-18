الإنتاج الحربي توقع اتفاقاً لتوطين تكنولوجيا محطات توليد المياه من الهواء

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة ميزوها اليابانية، للتعاون فى مجال تصميم وإختبار وتصنيع محطات توليد المياه من الهواء بقدرة 500 لتر مياه صالحة للشرب يومياً وتصنيع هذه المحطات بمصر داخل إحدى الشركات التابعة للإنتاج الحربى، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم ، من جانب وزارة الإنتاج الحربى الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، ومن جانب شركة ميزوها، السيد كانازاوا يوكيو رئيس مجلس إدارة تايتان كابيتال القابضة المالكة لشركة ميزوها اليابانية.

توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة

فى البداية رحب الوزير محمد صلاح بكافة الحضور، موضحاً أن الشركات والوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى، مؤكداً على اهتمام " الإنتاج الحربي" بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها التابعة وذلك بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات وأزمات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية لدعم الإقتصاد القومى.

محطة لإنتاج المياه من الهواء

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى أنه بموجب هذه المذكرة، سوف يتم التعاون بين الطرفين فى مجال تصميم محطة لإنتاج المياه من الهواء الجوى بقدرة 500 لتر مياه صالحة للشرب فى اليوم ، وذلك استكمالاً للنجاح الذى تم بين الجانبين لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر / اليوم ، على أن تقوم شركة ميزوها بتنفيذ النموذج الأول للمحطة محل هذه المذكرة، والتعاون فى مجال اختبار وتقييم المولدات والمحطات الخاصة بإنتاج المياه من الهواء الجوى ومدى ملاءمتها وصلاحيتها للعمل فى أماكن مختلفة داخل جمهورية مصر العربية، وانه سيتم عمل فحص وتقييم للمياه المنتجة من هذه المحطات للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية لمياه الشرب.

إنشاء مصانع مستقلة داخل الشركات

وأضاف الوزير " محمد صلاح " أنه سيتم التعاون أيضا بين الطرفين فى مجال التصنيع الكمى لهذه المحطات، وذلك من خلال إنشاء مصانع مستقلة داخل الشركات التابعة للوزارة من منطلق تطبيق إستراتيجية العمل بالوزارة وهو الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة داخل الشركات التابعة ، كما سيتم التعاون بين الطرفين فى تسويق المنتج الكمى الناتج من محطات إنتاج المياه الصالحة للشرب من الهواء الجوى فى الدول المجاورة وإفريقيا وذلك بعد نجاح العينة الأولية المخطط تنفيذها فى إطار هذه المذكرة.

المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025"

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم ، حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيــه الدعــوة للشركات اليابانية للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" والمقرر إقامته بمصر خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة .

ومن جانبه أوضح كانازاوا يوكيو رئيس مجلس إدارة تايتان كابيتال القابضة المالكة لشركة ميزوها اليابانية، أن التعاون مع الإنتاج الحربى يأتي من منطلق إيمان الجانب اليابانى بالإمكانيات التكنولوجية الهائلة التى تمتلكها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مشيراً فى هذا الصدد إلى التعاون السابق بين "الإنتاج الحربى“ و ”ميزوها اليابانية" والذى تم بشهر فبراير 2024 لتصنيع جهاز توليد المياه من الهواء بقدرة 16 لتر/ يومياً مياه صالحة للشرب، موضحاً أن " ميزوها " تعد إحدى الشركات الرائدة فى مجال تصنيع أجهزة ومحطات انتاج المياه من الهواء الجوى وتمتلك الشركة اليابانية خبرات تراكمية كبيرة في هذه الصناعة .