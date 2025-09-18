قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، رغم التذبذب الذي يشهده السوق العالمي عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ بداية العام، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي ومواجهة تباطؤ سوق العمل.

وجاءت أسعار صرف الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 48.10 جنيه للشراء – 48.20 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.07 جنيه للشراء – 48.17 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.08 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.06 جنيه للشراء – 48.16 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.09 جنيه للشراء – 48.19 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 48.10 جنيه للشراء – 48.20 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 48.07 جنيه للشراء – 48.17 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.08 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.


ويرى محللون أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة قد يضغط على الدولار عالميًا، إلا أن السوق المحلية لم تشهد تقلبات حادة، نظرًا لاستقرار المعروض النقدي من العملة الأجنبية والتوازن النسبي في سوق الصرف.

وأكد الخبراء أن استمرار الفيدرالي في سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى تراجع تدريجي لقوة الدولار على المستوى الدولي، وهو ما قد ينعكس على السوق المصرية على المدى المتوسط، خاصة مع ارتباط حركة أسعار الصرف بتطورات الأسواق العالمية والتدفقات الدولارية.

الأسواق العالمية سوق الصرف دولار السوق المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

درويش

ايرادات السينما المصرية | درويش بالمركز الأول والشاطر ويلاحقه

مهرجان شرم الشيخ

ماستر كلاس وورش تمثيل لسكوت تروست وهاني رمزي في مهرجان شرم الشيخ المسرحي للشباب

دنيا وائل

طرح أغنية قصة "نور مكسور" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

فيديو

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد