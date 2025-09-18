أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم، رغم التذبذب الذي يشهده السوق العالمي عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أول خفض منذ بداية العام، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي ومواجهة تباطؤ سوق العمل.

وجاءت أسعار صرف الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.05 جنيه للشراء – 48.15 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 48.10 جنيه للشراء – 48.20 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.07 جنيه للشراء – 48.17 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.08 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.06 جنيه للشراء – 48.16 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.09 جنيه للشراء – 48.19 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 48.10 جنيه للشراء – 48.20 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 48.07 جنيه للشراء – 48.17 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 48.08 جنيه للشراء – 48.18 جنيه للبيع.



ويرى محللون أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة قد يضغط على الدولار عالميًا، إلا أن السوق المحلية لم تشهد تقلبات حادة، نظرًا لاستقرار المعروض النقدي من العملة الأجنبية والتوازن النسبي في سوق الصرف.

وأكد الخبراء أن استمرار الفيدرالي في سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى تراجع تدريجي لقوة الدولار على المستوى الدولي، وهو ما قد ينعكس على السوق المصرية على المدى المتوسط، خاصة مع ارتباط حركة أسعار الصرف بتطورات الأسواق العالمية والتدفقات الدولارية.