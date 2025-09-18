محافظ الوادي الجديد يتفقد سكن الطالبات المميز بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع وحدات سكن الطالبات المميز التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي بمدينة الخارجة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث أشاد بالتجهيزات الموجودة بالوحدات السكنية؛ لتوفير إقامة مميزة متكاملة الخدمات للطالبات المغتربات، والتي تم تصميمها على ٥ طوابق تشمل ٢٠ وحدة تتسع ل ١٠٠ طالبة، والتي يخصص عائدها لصالح دعم موارد مؤسسة التكافل الاجتماعي، موجّها بتخصيص إدارة إشرافية للمقر والتأكد من إجراءات السلامة والحماية المدنية بكل وحدة.