ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري ـ الإسباني فرصة سانحة لتحسين العلاقات وبناء مستقبل مشترك

أكد ملك إسبانيا فيليب السادس، أن منتدى الأعمال المصري ـ الإسباني فرصة سانحة لتحسين العلاقات الثنائية..معربا عن أمله في بناء مستقبل مشترك وآفاق واسعة من التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مصر.

وقال ملك إسبانيا - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى رجال الأعمال المصري ـ الإسباني بالقاهرة اليوم/الخميس/-إن علاقات مصر ولإسبانيا "علاقات ديناميكية ناضجة".. مشيرا إلى أن الصادرات الإسبانية إلى مصر في عام 2024 بلغت مليارا و 457 مليون يورو، بينما تجاوزت الواردات الإسبانية مليارا و 608 مليون يورو، مشددا على أن هذه الاحصائيات تعكس الثقة المتبادلة بين البلدين.