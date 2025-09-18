تنظم جامعة أسيوط الأهلية حفل تحية العلم واستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2025/2026، تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، يوم السبت بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور نوبى محمد حسن، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، و عمداء ووكلاء الكليات المختصين بالدراسة، و مصطفى حسن، أمين عام الجامعة، وأعضاء الكادرين الأكاديمي والإداري.

بتحية العلم .. جامعة أسيوط الأهلية تبدأ العام الدراسي السبت المقبل

وأعلنت الجامعة عن اكتمال الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025/2026، والتي شملت تجهيز القاعات والمعامل، وإعلان الجداول الدراسية، إلى جانب إعداد خطة شاملة لدعم الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركين فيها، بما يسهم في بناء شخصية الطلاب بشكل متكامل، وتوسيع مداركهم، وتعزيز مهاراتهم العلمية والشخصية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن العام الجامعي الجديد يُعد العام الرابع في تاريخ الجامعة، التي تضم 15 برنامجاً دراسياً في 7 كليات متنوعة بين الطبية والهندسية والإنسانية، بما يعزز القدرات التنافسية للطلاب ويؤكد الدور الإقليمي والعالمي الرائد لجامعة أسيوط الأهلية.

من جانبه، أكد الدكتور نوبى محمد حسن توفير كافة الاحتياجات والإمكانيات العملية لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، بما في ذلك قيد وتسجيل الطلاب الجدد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبة والعيادة الطبية، بالإضافة إلى وضع الجداول وإعلانها، واستكمال أعمال التأمين وتنظيم دخول الأفراد، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان في جميع منشآت الجامعة الأهلية.