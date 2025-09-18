قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة
أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة
ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري ـ الإسباني فرصة سانحة لتحسين العلاقات وبناء مستقبل مشترك
ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى
الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة
الرئيس السيسي يوافق على بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات
غياب الجوكر يحبط فيريرا.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة
إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. بث مباشر لحظة بلحظة
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتحية العلم .. جامعة أسيوط الأهلية تبدأ العام الدراسي السبت المقبل

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي
إيهاب عمر

تنظم جامعة أسيوط الأهلية حفل تحية العلم واستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2025/2026، تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمكلف بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، يوم السبت بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور نوبى محمد حسن، نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، و عمداء ووكلاء الكليات المختصين بالدراسة، و مصطفى حسن، أمين عام الجامعة، وأعضاء الكادرين الأكاديمي والإداري.

بتحية العلم .. جامعة أسيوط الأهلية تبدأ العام الدراسي السبت المقبل

وأعلنت الجامعة عن اكتمال الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاق العام الجامعي الجديد 2025/2026، والتي شملت تجهيز القاعات والمعامل، وإعلان الجداول الدراسية، إلى جانب إعداد خطة شاملة لدعم الأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركين فيها، بما يسهم في بناء شخصية الطلاب بشكل متكامل، وتوسيع مداركهم، وتعزيز مهاراتهم العلمية والشخصية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن العام الجامعي الجديد يُعد العام الرابع في تاريخ الجامعة، التي تضم 15 برنامجاً دراسياً في 7 كليات متنوعة بين الطبية والهندسية والإنسانية، بما يعزز القدرات التنافسية للطلاب ويؤكد الدور الإقليمي والعالمي الرائد لجامعة أسيوط الأهلية.

من جانبه، أكد الدكتور نوبى محمد حسن توفير كافة الاحتياجات والإمكانيات العملية لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، بما في ذلك قيد وتسجيل الطلاب الجدد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبة والعيادة الطبية، بالإضافة إلى وضع الجداول وإعلانها، واستكمال أعمال التأمين وتنظيم دخول الأفراد، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان في جميع منشآت الجامعة الأهلية.

جامعة أسيوط الأهلية أسيوط تحية العلم استقبال الطلاب الجدد جامعة أسيوط انطلاق العام الجامعي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

ترشيحاتنا

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

الأهلي

عدو رونالدو.. هل يصبح فرناندو سانتوس بديل ريبيرو فى الأهلى؟

ريكي هاتون

رحيل مفاجئ يهز الوسط الرياضي.. كل ما تريد معرفته عن ريكي هاتون أسطورة الملاكمة

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

فيديو

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد