الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة

محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية
محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية
إيهاب عمر

شهد اللواء د. هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والبنك الأهلي المصري، يستهدف تسويق واستثمار الأصول المملوكة للمحافظة والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حسن إدارة الأصول وتعزيز الموارد، تماشيًا مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لتعظيم الاستفادة من الأصول والفرص الاستثمارية

وقع البروتوكول عن المحافظة خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، وعن البنك الأهلي سامح الشناوي، مدير عام قطاع أمناء الاستثمار، وذلك بحضور المستشار محمد محمود، المستشار القانوني للمحافظة، وأحمد حامد، نائب مدير عام قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي، إلى جانب خبراء التثمين أحمد عمر طوسون وعمر أحمد طوسون.

وأكد المحافظ أن البروتوكول يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية المحافظة لتعظيم مواردها الذاتية من خلال الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة مثل الأراضي، والوحدات التجارية والإدارية والسكنية، والمواقف، والأسواق، والكافتيريات وغيرها، موضحًا أن البنك الأهلي، من خلال قطاع أمناء الاستثمار، سيتولى مهمة التسويق والترويج لهذه الأصول باستخدام آليات حديثة تستهدف جذب أكبر قاعدة من المستثمرين محليًا ودوليًا، بما يعزز تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لصالح مواطني المحافظة، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على حرصه الدائم على دعم مثل هذه المبادرات وتذليل كافة العقبات أمامها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي يعد ركيزة أساسية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واستثماري من الإمكانات المتاحة، في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد محافظ أسيوط بالتعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري لما يمتلكه من خبرات واسعة في مجالات التسويق العقاري والاستثماري، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع لتفعيل هذا البروتوكول وتحقيق النتائج المرجوة منه.

