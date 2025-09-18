قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية
أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟
الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا
سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتكلفة 11.7 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة «نوال يؤانس» بمنفلوط |صور

محافظ أسيوط يفتتح مدرسة "نوال يؤانس بمنفلوط بـ11.7 مليون جنيه
محافظ أسيوط يفتتح مدرسة "نوال يؤانس بمنفلوط بـ11.7 مليون جنيه
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مدرسة نوال يؤانس الإعدادية الجديدة بنات بمدينة منفلوط، والتي جرى إنشاؤها بتكلفة بلغت 11 مليونًا و770 ألف جنيه، ضمن 22 مدرسة جديدة تم الانتهاء منها بإجمالي 344 فصل دراسي بتكلفة تبلغ 311 مليون جنيه وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء ورفع كفاءة المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وفقًا استراتيجية مصر 2030 التي تستهدف تطوير المنظومة التعليمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

شارك في الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، من بينهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس مجدي سليم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ووليد جمال رئيس مركز ومدينة منفلوط إلى جانب رؤساء المصالح والهيئات ومديري المديريات المعنية.

تضم 30 فصلًا دراسيًا مجهزًا بأحدث الوسائل التعليمية

وعقب إزاحة الستار، قام المحافظ بجولة داخل المدرسة التي أقيمت على مساحة 2556 مترًا مربعًا، وتضم 30 فصلًا دراسيًا مجهزًا بأحدث الوسائل التعليمية، إضافة إلى مكتبة متطورة، معامل للعلوم والحاسب الآلي، حجرات للأنشطة (الفنية والموسيقية والزراعية)، ملاعب، ودورات مياه حديثة، كما جرى مراعاة معايير دمج الطلاب من ذوي الإعاقة من خلال توفير ممرات خاصة ودورات مياه مجهزة.

واستمع المحافظ إلى شرح من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مراحل تنفيذ المشروع الذي جرى بنظام الإحلال الكلي، حتى تسليمه لمديرية التربية والتعليم لتشغيله رسميًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

في لفتة تقديرية، أهدى اللواء هشام أبو النصر درع المحافظة إلى الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم – تسلمه نيابة عنه وكيل الوزارة بالمحافظة – وذلك عرفانًا بدعمه المستمر للعملية التعليمية بأسيوط، ودوره البارز في بناء مدارس جديدة وتطوير المنظومة التعليمية بما يحقق بيئة تعليمية متكاملة وآمنة للطلاب، مؤكدًا أن هذا التكريم الرمزي يعكس تقدير أبناء أسيوط لجهود الوزير في الارتقاء بقطاع التعليم، باعتباره حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري وصناعة مستقبل الوطن.

وأكد محافظ أسيوط أن التوسع في إنشاء مدارس جديدة أو تطوير القائم منها يمثل أحد المحاور الرئيسية لتخفيف الكثافات داخل الفصول وإنهاء نظام الفترات المتعددة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية باعتبارها قاطرة التقدم والتنمية، كما شدد على أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للارتقاء بالخدمات التعليمية، مؤكدًا أن ما ينفذ من مشروعات تنموية وبنية تحتية يستهدف بالأساس خدمة المواطن وتحسين جودة حياته.

أسيوط الإعدادية الجديدة بنات 22 مدرسة جديدة فصل دراسي وزير التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والصناعة لرعاية المسنين المحالين للتقاعد

الأنبا بشارة جودة

الأنبا بشارة يترأس النَّدوة التَّكوينيَّة لخدام وخادمات كنائس منطقة أبوقرقاص شرق بالإيبارشية

زيارة الملحق العسكري الجديد للكنيسة في قبرص

تفاصيل زيارة الملحق العسكري الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص.. صور

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد