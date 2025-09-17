المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يحتفي باليوم العالمي لسلامة المرضى بفعاليات تفاعلية للأطفال

أقامت وحدة الجودة بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط فعاليات تفاعلية خاصة للأطفال بهدف تسليط الضوء على أهمية توفير رعاية آمنة لجميع الأطفال، جاءت هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، و الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور خالد عبد العزيز، مدير المستشفى الرئيسي، و الدكتورة إيمان نصر الدين، نائب مدير المستشفى لشئون الجودة والرعاية الصحية.

المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط يحتفي باليوم العالمي لسلامة المرضى

وفي هذا الإطار أشار الدكتور خالد عبد العزيز، إلى أن الهدف من هذه الأنشطة هو ترسيخ مبدأ سلامة المريض كأولوية، مع التركيز على أهمية إشراك الأطفال وعائلاتهم في رحلتهم العلاجية، مضيفا أن المستشفى يسعى باستمرار لتوفير بيئة علاجية آمنة لجميع المرضى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان نصر الدين، أن الفعاليات شملت مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية التي أقيمت في أقسام مختلفة، مثل قسم علاج الأورام والطب النووي، ووحدة السمعيات، ووحدة التخاطب، ووحدة الحروق، وأضافت أن هذه الأنشطة تهدف إلى تعزيز مهارات التواصل والاستماع لدى الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم ولأسرهم.

شهدت الفعاليات مشاركة من الدكتور محمد صفوت، نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، و الدكتورة إيمان سيد حسن مدير وحدة أمراض التخاطب، و الدكتورة أمل ريان، بقسم علاج الأورام والطب النووي.

جاء اليوم بتنظيم من الدكتورة أماني حاتم، مدير الجودة بالمستشفى، والدكتورة سارة أحمد عبد المحسن، و إيناس بلال، و صباح إبراهيم، والدكتورة هناء رشاد، و سناء مزيد، و خلود محمد، أعضاء فريق الجودة.