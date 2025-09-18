مجلس جامعة أسيوط يوافق على تعيينات جديدة بمختلف الكليات

عقد مجلس جامعة أسيوط اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، ومستشاري رئيس الجامعة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية والتنموية.

تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

وفي مستهل الاجتماع؛ تقدم الدكتور أحمد المنشاوي، باسم جامعة أسيوط وأعضاء مجلس الجامعة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك إلى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولشعب مصر العظيم، وأبطاله من رجال القوات المسلحة والشرطة، بمناسبة قرب حلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، تلك الملحمة الوطنية التي سوف تظل خالدة في تاريخ الدولة المصرية ونقطة فارقة في سجل البطولات العسكرية المشهودة ليس على مستوى الدول العربية فقط، بل على مستوى العالم بأسره.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن القوات المسلحة المصرية الباسلة ستظل عبر تاريخ الدولة المصرية سيف الوطن الرادع وحصنه الحصين وصمام أمان الدولة المصرية وأمن مواطنيها، كما أنها الدرع الواقي لكافة أشقائنا في الدول العربية المجاورة.

كما بعث الدكتور المنشاوي بتحية إجلال وتقدير إلى أرواح الشهداء الأبرار ممن ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وقدموا دماءهم ثمناً غالياً لتحقيق أملنا في بناء الجمهورية الجديدة الساعية إلى إرساء ركائز التنمية والتقدم والبناء.

وتقدم الدكتور أحمد المنشاوي بالتهنئة إلى أعضاء مجلس الجامعة وكافة أعضاء الكادر الأكاديمي والإداري وطلاب الجامعة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجامعي الجديد، داعياً الجميع إلى تكاتف الجهود وشحذ الهمم من أجل تقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب والتيسير عليهم، والتعاون من أجل نجاح العملية التعليمية، سائلاً المولى عز وجل أن يجعله عامًا يسيرًا مثمرًا مكللًا بالتوفيق والنجاح للجميع، لنستكمل معاً مسيرة تقدم جامعتنا العريقة ورفعتها.

وتوجه الدكتور المنشاوي بخالص التهاني إلى الدكتور علاء عطية لثقة القيادة السياسية وصدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا لكلية الطب لفترة ثانية، متمنيًا له التوفيق في قيادة واحدة من أعرق كليات الجامعة، ورئاسة مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية التي تُعد درة المنظومة الطبية بصعيد مصر.

حصول كلية الطب على الاعتماد المؤسسي للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وأشاد بحصول كلية الطب على الاعتماد المؤسسي للمرة الثالثة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مثمنًا جهود أسرة الكلية من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، الذي لا يحسب للكلية فقط، بل يعزز من مكانة الجامعة وتميزها في المجال الطبي.

وأكد الدكتور المنشاوي حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم المادي واللوجيستي بما يضمن استمرار تقدمها وريادتها في خدمة ملايين المرضى المترددين عليها سنويًا من مختلف محافظات الصعيد.

كما توجه الدكتور المنشاوي بالتهنئة إلى المكلَّفين بأعمال العمداء بكليات الجامعة المختلفة، مرحبًا بانضمامهم لمجلس الجامعة الموقر، ومؤكدًا حرص إدارة الجامعة على ضمان استقرار العمل وحسن الأداء.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن الجامعة شهدت خلال الفترة الماضية نشاطًا متواصلًا وإنجازات نفتخر بها جميعًا، وهو ما يعكس إخلاص وجهود أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب.

وتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر لفريق عمل مبادرة "كن مستعدًا" بإشراف الدكتور أيمن فريد، ولمركز التطوير المهني على إنجاح النسخة الثانية من المبادرة، كما قدم الشكر لمكتب التنسيق والمكتب الإعلامي بالجامعة على جهودهم المتميزة في خدمة الطلاب والترويج للمبادرات والبرامج الدراسية.

كما أكد رئيس الجامعة على أهمية الأنشطة الطلابية باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، مشددًا على وضع خطط واضحة لدعم المواهب وتنظيم ندوات توعوية تعزز الانتماء الوطني وتحصن الطلاب ضد الأفكار المتطرفة. ووجه بضرورة إعلان الجداول الدراسية في أقرب وقت، داعيًا أعضاء المجلس للمشاركة في حفل بداية العام الدراسي، والمقرر إقامته يوم السبت 20 سبتمبر 2025 بقاعة المؤتمرات الكبرى في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

وأضاف الدكتور المنشاوي أن الجامعة ماضية في استكمال مشروعاتها الكبرى، وفي مقدمتها مستشفى الأورام الجامعي الجديد، وكلية التربية للطفولة المبكرة بمدينة أسيوط الجديدة، والتوسعات في المدينة الجامعية، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تعكس رؤية مصر 2030، وتؤكد دور جامعة أسيوط كقاطرة للتنمية والتقدم في صعيد مصر.

ووافق المجلس على اتفاق الشراكة بين جامعة أسيوط وجامعة مونبليه بفرنسا، وتخصيص عدد (3) منح لدراسة الماجستير لأوائل خريجي مرحلة الدبلوم من العام الجامعي 2024/2025 بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.

ووافق المجلس على اللائحة الداخلية لبرامج: التسويق، ونظم المعلومات الاقتصادية الزراعية، وبرنامج سلامة وجودة تصنيع الأغذية (برنامج خاص بمصروفات).

ووافق المجلس كذلك على اللائحة المالية والإدارية لمركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي (وحدة ذات طابع خاص)، والموافقة على إلزام إدارات الدراسات العليا بجميع كليات ومعاهد الجامعة بإصدار بطاقة ذكية مميكنة لطلاب الدراسات العليا بدلاً من البطاقة الورقية التقليدية.

كما وافق المجلس على تعيين عدد من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، والمدرسين بمختلف كليات الجامعة.