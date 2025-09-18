قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استقبالًا للعام الدراسى الجديد.. مدير تعليم أسيوط يعلن دعم المحافظة بـ 25 ألف مقعد للمدارس الجديدة

دعم المحافظة بـ 25 الف مقعد للمدارس الجديدة
دعم المحافظة بـ 25 الف مقعد للمدارس الجديدة
إيهاب عمر

أعلن محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التعليم بأسيوط ، عن دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،وهيئة الابنية التعليمية للمحافظة بعدد 25 الف مقعد لتجهيز المدارس الجديدة والتوسعات وذلك بناء على توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ مبادرة " تدوير واصلاح الرواكد " والتى اطلقها اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط ، لتعظيم الاستفادة من امكانات المدارس الفنية والصناعية بالمراكز والاحياء فضلا عن الاستمرار فى ربط التعليم الفني بسوق العمل والاستفادة من خبرات الطلاب ومهاراتهم للمشاركة في أعمال إعادة تدوير وإصلاح الرواكد والخردة بالمدارس وذلك استعداداً للعام الدراسى الجديد .

مدير تعليم أسيوط يعلن دعم المحافظة بـ 25 الف مقعد للمدارس الجديدة

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط –  فى بيان صادر عن المركز الاعلامى بالمديرية – بالدعم المقدم من اللواء دكتورهشام أبوالنصر محافظ أسيوط للعملية التعليمية بالمحافظة ، ومتابعته المستمرة لتوزيع المقاعد على الادارات التعليمية وتوزيعها على المدارس بمختلف قرى المحافظة وفقا للاحتياجات الفعلية وذلك خلال جولاته الميدانية اليومية على المدارس بحضور المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة ، والاطمئنان على وصول المقاعد والانتهاء من تجهيز المدارس .
 

و أكد " محمد ابراهيم دسوقى " على التنفيذ الجيد لمبادرة تدوير الرواكد واصلاح الاجهزة والمعدات بكافة المؤسسات التعليمية باستخدام اقسام و ورش المدارس الفنية بالمحافظة حيث يتم إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة وتحويلها إلى منتجات صالحة للاستخدام مثل المقاعد الدراسية والكراسي والترابيزات ومختلف انواع الاثاث ،فضلا عن استخدام المفارم والمكابس الموجودة بالمدارس الصناعية لاعادة تدوير المخلفات الغير صالحة للاستخدام مرة اخرى لإنتاج اخشاب الكونتر والخشب المضغوط والتنسيق الجيد مع مصانع الأخشاب بالمناطق الصناعية بالمحافظة لاعادة طرح هذه المنتجات وتصنيعها مرة اخرى بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويسهم في تنمية الموارد الذاتية للمؤسسات  ، فضلا عن تعميم مبادرات اعادة التصنيع على جميع مدارس التعليم الفنى بالمحافظة ونقل الرواكد من مختلف الجهات الحكومية والمدارس إلى هذه المدارس لإعادة تدويرها بما يضمن تعظيم الاستفادة منها ويحد من الفاقد مشيرا الى متابعته المستمرة لفعاليات المبادرة واعمال اعادة التصنيع استعدادا للعام الدراسى الجديد .

وزارة التربية والتعليم هيئة الابنية التعليمية تجهيز المدارس الجديدة محافظ أسيوط إعادة تدوير وإصلاح الرواكد استعداداً للعام الدراسى الجديد

يمنى شري
ندوة تثقيفية
اضرار لـ البزلاء احترس منها
طريقة عمل مربى البلح
