محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات
محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات
إيهاب عمر

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إطلاق فعاليات مبادرة "إيد واحدة" التي نظمها مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة بمدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات بحي غرب مدينة أسيوط، بمشاركة مسئولي التعليم العام والخاص، وتأتي المبادرة في إطار دعم رؤية الدولة لتطوير التعليم وتوفير بيئة مدرسية جاذبة وآمنة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030.

حضر الفعاليات كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مجدي سليم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، وإيهاب عبدالحميد رئيس مجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء ومديري الإدارات التعليمية، فضلًا عن عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

محافظ أسيوط يشهد مبادرة "إيد واحدة" لتعزيز تكامل التعليم العام والخاص 

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عروض فنية وغنائية وطنية قدمتها طالبات المدرسة، جسدت قيم الولاء والانتماء، وأكدت على دور المدرسة في صقل شخصية الطالبات وتنمية روح المواطنة لديهن.

وخلال كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية، قائلًا إن التعليم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري، ومفتاح أساسي للتنمية الشاملة، وما نراه اليوم من تعاون وتكاتف بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني يبرهن على وعي مشترك بأهمية دعم مدارسنا وتطويرها لتواكب متطلبات العصر.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تستهدف تطوير وتجهيز الفصول والمعامل والمكتبات وقاعات الأنشطة بالمدارس الإعدادية والثانوية، إلى جانب الاهتمام بالملاعب وحدائق المدارس لتكون بيئة محفزة على التعلم والإبداع. وأكد أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير الدعم اللوجستي والفني، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الوطن وأجياله القادمة لافتًا إلى أن المبادرة ستفتح الباب أمام مزيد من الشراكات المجتمعية لتخفيف الأعباء عن الدولة، وتعزيز روح المشاركة الفعالة في خدمة المجتمع، بما يحقق تكافؤ الفرص التعليمية بين طلاب القرى والنجوع وطلاب المدن.

من جانبه، رحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالحضور، مثمنًا إطلاق مجلس الأمناء والآباء والمعلمين لهذه المبادرة، ودور المحافظ في دعمها ورعايتها، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل، مؤكدًا أن التعليم لم يعد يقتصر على التلقين بل أصبح صناعة للمستقبل.

وفي ختام الفعالية، قام المحافظ بتكريم عدد من مديري المدارس والقيادات التنفيذية تقديرًا لمساهماتهم في إنجاح المبادرة، مؤكدًا أن التكريم هو رسالة شكر لكل من يسهم بجهد أو فكرة في تطوير العملية التعليمية بمحافظة أسيوط.

