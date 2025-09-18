محافظ أسيوط: المدارس ينبغي أن تكون مكاناً محفزاً يجمع بين التحصيل العلمي والترفيه الهادف

استكمل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية الموسعة لمتابعة استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد حيث قام بجولة شملت عدداً من مدارس حي شرق مدينة أسيوط وقرى مركز الفتح، لمراجعة جاهزية المنشآت التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي 2025/2026 والتأكد من تهيئة بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

رافقه خلال الجولة كل من محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس مجدي سليم رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمحافظة، وعيون إبراهيم رئيس حي شرق، وأحمد عبدالحكيم رئيس مركز ومدينة الفتح، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء، والقيادات التنفيذية والتعليمية.

محافظ أسيوط يستكمل متابعته لاستعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد بمدارس حي شرق ومركز الفتح

بدأ المحافظ جولته بمدرسة الوليدية الإعدادية بنات بحي شرق، التي تضم 22 فصلاً دراسياً يدرس بها أكثر من 1100 طالبة، حيث تفقد الفصول وقاعات الأنشطة ومصادر التعلم.

ثم توجه إلى مدرسة عمر طه للتعليم الأساسي بمجمع مدارس قرية الواسطى، التي تضم 37 فصلاً لمراحل رياض الأطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي، إلى جانب مكتبة حديثة وقاعات للأنشطة وملاعب مدرسية، واطمأن على انتظام القيد والتجهيزات داخل الفصول. كما أشاد بمستوى الإعداد في مدرسة الواسطى الثانوية المشتركة، التي تضم 24 فصلاً بها 1250 طالباً، موجهاً بسرعة تسليم الكتب الدراسية لجميع الطلاب مع بداية العام دون ربطها بسداد المصروفات.

كما شملت الجولة مدرسة جاد الواحي الثانوية المشتركة بقرية الفيما التابعة لمركز الفتح، والتي تضم 10 فصول دراسية تخدم ما يقرب من 370 طالباً بالمرحلة الثانوية.

وفي ختام جولته، أكد محافظ أسيوط أن التعليم يمثل أولوية قصوى للدولة، ليس فقط من خلال تطوير الأبنية المدرسية وتجهيزها، وإنما أيضاً عبر دعم الأنشطة التربوية والثقافية التي تساعد على بناء شخصية متوازنة للطلاب وتنمية مواهبهم. مشيراً إلى أن المدارس ينبغي أن تكون مكاناً محفزاً يجمع بين التحصيل العلمي والترفيه الهادف، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية.