"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة

وزير التعليم يفتتح مدارس جديدة
وزير التعليم يفتتح مدارس جديدة
ياسمين بدوي

افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ٣ مدارس بعدد من الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، وذلك فى إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام الدراسى الجديد، والذى من المقرر أن يبدأ يوم السبت الموافق 20 سبتمبر الجارى.

وفى مستهل جولتهما، افتتح  الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم،والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدرسة الدكتور عبد السند يمامة الثانوية المشتركة بمنطقة منيل شيحة، التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، حيث تفقدا فصول المدرسة.

وتمتد المدرسة على مساحة 3000 متر مربع وتضم مبنيين متكاملين تم إنشاؤهما وفق أحدث معايير البناء التعليمى ويحتوى كل مبنى على فصول مجهزة بإجمالى 24 فصلًا منها 12 فصلًا للبنين و12 فصلًا للبنات، كما تشمل المدرسة معامل، وملاعب رياضية مجهزة وقاعات للأنشطة المتنوعة إضافة إلى مكتبة علمية.

كما افتتح الوزير محمد عبد اللطيف والمحافظ مدرسة السلام الرسمية للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، والتي تعد إضافة متميزة للمنظومة التعليمية بالمنطقة، حيث تضم المدرسة ٢٨ فصلًا دراسيًا، فضلًا عن المعامل الحديثة والمكتبة المتكاملة بما يلبّي احتياجات الطلاب ويسهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة.

وتفقّد الوزير والمحافظ فصول رياض الأطفال وعددًا من الفصول الدراسية بالمدرسة، وذلك للاطمئنان على جاهزية القاعات وتجهيزاتها، والتأكد من توفير بيئة تعليمية مناسبة تساهم في تحقيق أقصى استفادة للطلاب.

كما قام الوزير والمحافظ بافتتاح مدرسة كمال الجنزوري للتعليم الأساسي، والتي تعد صرحًا تعليميًا جديدًا يضاف إلى المنظومة التعليمية بالمحافظة، حيث تضم ٣٣ فصلًا دراسيًا مجهزًا، بالإضافة إلى معامل حديثة ومرافق متكاملة، بما يوفّر بيئة تعليمية متميزة تسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وخدمة أبناء المنطقة.

وخلال الجولة، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن افتتاح المدارس الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي لأبنائنا الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت على الانتهاء من كافة أعمال الصيانة ورفع كفاءة الفصول والمرافق، والتأكد من جاهزية المدارس من حيث النظافة وتوفير المقاعد للطلاب،  قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتوفير جميع الوسائل التي تمكن الطالب من ممارسة أنشطة تعليمية وتربوية متكاملة.

وأضاف الوزير أن الهدف الأول للوزارة هو توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة، وضمان انطلاق عام دراسي منضبط بما يحقق أهداف العملية التعليمية.

ومن جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة تولي ملف التعليم أولوية قصوى وتبذل جهوداً متواصلة لتوفير الدعم الكامل للمنظومة التعليمية من خلال التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم بما يضمن تذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة وتقديم خدمة تعليمية تواكب متطلبات العصر.

وأضاف النجار أن دخول المدارس الجديدة إلى الخدمة سيساهم بشكل مباشر في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لتوفير أراضٍ لإقامة مدارس جديدة لمواجهة الزيادة السكانية والحد من الكثافات العالية.

وأوضح محافظ الجيزة أن المنظومة التعليمية هذا العام تشهد دخول ٢٢ مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة بلغت ٥١١ مليون جنيه، بما يوفر ٦١٩ فصلاً دراسياً جديداً يسهم في خفض الكثافات وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

ولفت المحافظ إلى أنه تم هذا العام دعم المدارس بـ ٣٠ ألف مقعد دراسي جديد (ديسك) و ١٠ آلاف سبورة دراسية حديثة لتلبية احتياجات الفصول والتوسعات بما يعزز من توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب ويدعم استمرار الارتقاء بالعملية التعليمية داخل المحافظة.

