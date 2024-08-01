رئيس هيئة الدواء: زيادة أسعار 3 آلاف مستحضر في مصر

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم زيادة أسعار 3 آلاف مستحضر دوائي من أصل 15 ألف مستحضر دوائي متداول في السوق المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لكشف جهود الدولة في توفير الأدوية.

81 صنف دواء

وكان ذكر خلال المؤتمر أن مصر بها 15 ألف صنف دواء، وأن أزمة الدواء في 81 صنف دوائي فقط، وأن باقي “الأدوية النقص” بسبب سوء التوزيع.

وأضاف أنه تم تغيير سياسة توزيع الأدوية من رأسي إلي أفقي، وذلك من خلال 38 ألف صيدلية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن مصر تحتاج 100 مليون دولار شهريا لتوفير جميع أنواع الدواء المستخدمة، وعدم توفر هذا المبلغ خلال الفترة الماضية وراء أزمة نقص الأدوية.

وأشار إلي أن 85٪ من المواد الخام المستخدمة في الدواء يتم توفيرها من الصين والهند، وأن عدد المواد الخام يصل حوالي 4 آلاف نوع.