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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في جلسة مباحثات مغلقة.. وزير الخارجية يجرى مشاورات سياسية مع نظيره القبرصي

صدى البلد

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة ، اليوم الخميس ،  "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص، وذلك بمقر وزارة الخارجية. 


وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أوضح أن وزيرى الخارجية عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة تلاها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين تناولت مجمل العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار خصوصية العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص المشترك على الحفاظ على وتيرة الاتصالات الثنائية القائمة على مختلف المستويات، وعلى ضوء الطابع الاستراتيجي للعلاقات.


وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطى أعرب خلال المشاورات عن تقديره لدعم قبرص لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبى في مختلف الموضوعات، مرحباً بحرص رئيس قبرص على المشاركة في القمة المصرية الأوروبية التي عقدت بالقاهرة في  17 مارس 2024، وهو الأمر الذى يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد  على حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قبرص في مختلف المجالات، بما يرقى لمستوي التقارب السياسي بين البلدين، وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في مجالات مستحدثة، مع الإشارة في الوقت ذاته للطابع الاستراتيجي لملف الطاقة. 
 

وأضاف السفير أبو زيد أن المناقشات شملت أيضاً بحث مسارات التعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية واستقدام العمالة المصرية الموسمية إلى قبرص والملاحة البحرية، وكذا مجال السياحة لما لدى البلدين من خبرة كبيرة في هذا المجال، فضلاً عن تأكيد الجانبين خلال المباحثات على الالتزام المشترك بالتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به كإطار تعاوني إقليمي متكامل لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط. 


وذكر المتحدث الرسمي أن جلسة المشاورات تطرقت إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث ناقش وفدا البلدين التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة إتصالاً بالحرب فى قطاع غزة والاعتداءات المتكررة علي سيادة لبنان والتصعيد الخطير المرتبط بزيادة وتيرة الاغتيالات، حيث اتفق الوزيران على أهمية تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة. 


ومن جانبه، أكد وزير خارجية قبرص على تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على المستويين الثنائى والإقليمى، وأشاد بالجهود التي تبذلها مصر على المستوى السياسي والإنساني لحل الأزمات المتلاحقة بمنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة.

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