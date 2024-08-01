تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط ثماني سفن، بينما غادرته سبع سفن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 31 سفينة.



وذكرت هيئة ميناء دمياط - فى بيان اليوم الخميس- أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 17 ألفا و431 طنا تشمل: 5780 طن رمل و 1621 طن ملح معبأ و 10 آلاف و30 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الواردات من البضائع العامة 75 ألفا و482 طنا تشمل: 36 ألفا و400 طن ذرة و 12 ألفا و589 طن قمح و 11 ألفا و900 طن سكر و5402 طن خردة و 1507 طن خشب زان و 7684 طن حديد.



وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغ 558 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2693 حاوية مكافئة.



كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63 ألفا و467 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156 ألفا و589 طنًا، وغادره عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3666 طن قمح، متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4345 حركة.