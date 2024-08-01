قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط ثماني سفن، بينما غادرته سبع سفن، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 31 سفينة.


وذكرت هيئة ميناء دمياط - فى بيان اليوم الخميس- أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 17 ألفا و431 طنا تشمل: 5780 طن رمل و 1621 طن ملح معبأ و 10 آلاف و30 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الواردات من البضائع العامة 75 ألفا و482 طنا تشمل: 36 ألفا و400 طن ذرة و 12 ألفا و589 طن قمح و 11 ألفا و900 طن سكر و5402 طن خردة و 1507 طن خشب زان و 7684 طن حديد.


وأشار البيان إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغ 558 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2693 حاوية مكافئة. 


كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63 ألفا و467 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156 ألفا و589 طنًا، وغادره عدد 3 قطارات بحمولة إجمالية 3666 طن قمح، متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4345 حركة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024 والرابط .. قرار نهائي يحسم الجدل

«التعليم» تنفي ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 السبت.. وخبر سار بشأن الأحياء

مش هينفع ترجع تاني | الأهلي يصدم نجمه بقرار مثير

العربية اتفحمت.. القصة الكاملة لمصرع 3 منتجين فى حادث سير بطريق الضبعة

3500 جنيه|أسعار الذهب تقفز بعد قرار البنك المركزي الأمريكي.. وعيار 21 مفاجأة

30 جنيهاً|مفاجأة سارة في أسعار الدواجن بعد قرار الحكومة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موجة سيول قادمة على هذه المحافظات وأمواج البحر عالية.. الأرصاد تحذر

هل توقعت ليلى عبداللطيف اغتيـ ـال إسماعيل هنية .. اعرف ماذا قالت ؟

ترشيحاتنا

بعد اغتيال فؤاد شكر .. نصر الله يتوعد إسرائيل : جاهزون للرد

أول صور من نشوب حريق هائل فى مول شهير بالعبور

اتفاق مصري - إسباني على تطوير التبادل التجاري بين البلدين

أمطار رعدية في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

الدواء تكشف عن قرارات عاجلة بشأن نواقص المستحضرات العلاجية بالصيدليات

40 ألف منفذ.. بدء صرف مقررات تموين شهر أغسطس في جميع المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأحمر.. إطلالة رانيا يوسف فى حفل زفاف بشرى تثير الجدل

ملك الخروج عن النص .. سر اعتذار سعيد صالح عن ليالي الحلمية

قوام رشيق.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بجمالها

بعيدا عن صالونات التجميل.. وصفات طبيعية للحصول على أقدام ناعمة زي الحرير

فيديو

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

تحذير لـ 4 محافظات.. الأرصاد تكشف ظواهر جوية مفاجئة خلال اليوم

رعب يجتاح باريس.. 6 ملايين فأر بحجم القطط يحاصرون مشجعي الأولمبياد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رفقًا بالمزارعين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رحلة في أعماق القلوب السوداء

هند عصام

هند عصام تكتب: هيرا.. المرأة الطاووس

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-